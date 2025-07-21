Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
21 июля в 13:00 состоится жеребьевка 3-го раунда квалификации ЛЧ
21 июля в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
Киевское Динамо, чемпион Украины, узнает потенциального соперника в 3-м раунде (Q3) отбора Лиги чемпионов.
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Чтобы принять участие в Q3, Динамо нужно обыграть мальтийский Хамрун Спартанс в Q2 (матчи 22 и 29 июля).
Киевская команда входит в число несеяных команд при жеребьевке Q3. Возможные соперники киевской команды – сеяные в этом раунде Q3 по Пути чемпионов.
За несколько часов до жеребьевки УЕФА может ограничить число возможных соперников до нескольких вариантов.
Возможные соперники победителя пары Динамо – Хамрун в Q3 ЛЧ
- Победитель пары Копенгаген (Дания) / Дрита (Косово)
- Победитель пары Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Црвена Звезда (Сербия)
- Победитель пары Ноа (Армения) / Ференцварош (Венгрия)
- Победитель пары Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- Победитель пары Слован (Словакия) / Зриньски (Босния и Герцеговина)
- Победитель пары Шелбурн (Ирландия) / Карабах (Азербайджан)
Поединки 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 5/6 и 12 августа. Победители выйдут в Q4 ЛЧ, а проигравшие команды перейдут в Q4 Лиги Европы.
Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 21 июля в 13:00
Лига чемпионов 2025/26
Пары Q2 Лиги чемпионов, 22/23 и 29/30 июля
Корзины посева для Q3 ЛЧ
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