Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
Лига чемпионов
21 июля 2025, 05:55 | Обновлено 21 июля 2025, 06:32
343
0

Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE

21 июля в 13:00 состоится жеребьевка 3-го раунда квалификации ЛЧ

21 июля 2025, 05:55 | Обновлено 21 июля 2025, 06:32
343
0
Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
УЕФА

21 июля в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Киевское Динамо, чемпион Украины, узнает потенциального соперника в 3-м раунде (Q3) отбора Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Чтобы принять участие в Q3, Динамо нужно обыграть мальтийский Хамрун Спартанс в Q2 (матчи 22 и 29 июля).

Киевская команда входит в число несеяных команд при жеребьевке Q3. Возможные соперники киевской команды – сеяные в этом раунде Q3 по Пути чемпионов.

За несколько часов до жеребьевки УЕФА может ограничить число возможных соперников до нескольких вариантов.

Возможные соперники победителя пары Динамо – Хамрун в Q3 ЛЧ

  • Победитель пары Копенгаген (Дания) / Дрита (Косово)
  • Победитель пары Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Црвена Звезда (Сербия)
  • Победитель пары Ноа (Армения) / Ференцварош (Венгрия)
  • Победитель пары Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • Победитель пары Слован (Словакия) / Зриньски (Босния и Герцеговина)
  • Победитель пары Шелбурн (Ирландия) / Карабах (Азербайджан)

Поединки 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 5/6 и 12 августа. Победители выйдут в Q4 ЛЧ, а проигравшие команды перейдут в Q4 Лиги Европы.

Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 21 июля в 13:00

📺 Видеотрансляция

Лига чемпионов 2025/26

Пары Q2 Лиги чемпионов, 22/23 и 29/30 июля

Корзины посева для Q3 ЛЧ

Инфографика

По теме:
Жеребьевка Q3 Лиги Европы. Соперник для Шахтера. Смотреть онлайн LIVE
Хет-трик Гринвуда. Марсель, Галатасарай и Фенербахче выиграли спарринги
ФОТО. Девушка динамовца разделась на Мальдивах — футболист в восторге
Лига чемпионов статистические расклады выбор редакции жеребьевка жеребьевка Лиги чемпионов смотреть онлайн Динамо Киев Брюгге Бенфика Панатинаикос Фенербахче Риека Глазго Рейнджерс Копенгаген Ницца Црвена Звезда Зриньски Мостар Бранн Серветт Мальме Карабах Агдам Виктория Пльзень Ференцварош Слован Братислава Лех Познань Кайрат Алматы Маккаби Тель-Авив Шкендия Лудогорец ФКСБ (Стяуа) Бухарест РБ Зальцбург Фейеноорд Пафос Дрита КуПС РФШ Рига Ноа Ереван Линкольн Ред Импс Брейдаблик Шелбурн Хамрун Спартанс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик может потерять титул абсолютного чемпиона мира. Что случилось?
Бокс | 20 июля 2025, 11:18 25
Усик может потерять титул абсолютного чемпиона мира. Что случилось?
Усик может потерять титул абсолютного чемпиона мира. Что случилось?

Александр обязан дать бой Джозефу Паркеру

Теофимо ЛОПЕС: «Его никто не победит. Он на вершине пищевой цепи»
Бокс | 20 июля 2025, 22:42 2
Теофимо ЛОПЕС: «Его никто не победит. Он на вершине пищевой цепи»
Теофимо ЛОПЕС: «Его никто не победит. Он на вершине пищевой цепи»

Чемпион WBO в полусреднем весе высказался после победы Александра Усика над Дюбуа

Лига наций. Турнирная таблица: что нужно Украине для выхода в плей-офф
Волейбол | 20.07.2025, 11:20
Лига наций. Турнирная таблица: что нужно Украине для выхода в плей-офф
Лига наций. Турнирная таблица: что нужно Украине для выхода в плей-офф
17-летний сын легендарного итальянца нашел себе новый клуб
Футбол | 20.07.2025, 23:42
17-летний сын легендарного итальянца нашел себе новый клуб
17-летний сын легендарного итальянца нашел себе новый клуб
«Заставил замолчать». Джейк Пол назвал место Усика в истории бокса
Бокс | 20.07.2025, 12:42
«Заставил замолчать». Джейк Пол назвал место Усика в истории бокса
«Заставил замолчать». Джейк Пол назвал место Усика в истории бокса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У футболиста киевского Динамо возникли проблемы в Европе
У футболиста киевского Динамо возникли проблемы в Европе
19.07.2025, 12:01
Футбол
Назван следующий соперник Усика. Бой уже официально назначен
Назван следующий соперник Усика. Бой уже официально назначен
20.07.2025, 12:36 8
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»
Леннокс ЛЬЮИС: «Сейчас он единственный, кто может победить Усика»
20.07.2025, 09:05 14
Бокс
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Даниель Дюбуа. Нокаут в 5-м раунде. Видео боя
20.07.2025, 00:50 11
Бокс
Голкипер сборной Украины подколол Усика после безумной победы над Дюбуа
Голкипер сборной Украины подколол Усика после безумной победы над Дюбуа
20.07.2025, 07:59
Бокс
350 миллионов евро. В Реале определились с заменой Винисиусу
350 миллионов евро. В Реале определились с заменой Винисиусу
19.07.2025, 14:33 2
Футбол
ВИДЕО. Как Усик отправил Дюбуа в нокаут в бою-реванше на Уэмбли
ВИДЕО. Как Усик отправил Дюбуа в нокаут в бою-реванше на Уэмбли
20.07.2025, 00:44 6
Бокс
Экс-тренер Шахтера: «Смерть этого тренера Динамо взволновала всех»
Экс-тренер Шахтера: «Смерть этого тренера Динамо взволновала всех»
19.07.2025, 19:22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем