Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов

Завершились матчи первого квалификационного раунда (Q1) Лиги чемпионов. и определены пары Q2.

По их итогам определены сеяные и несеяные команды для жеребьевки 3-го раунда квалификации (Q2) ЛЧ.

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Жеребьевка 3-го раунда всех еврокубковых турниров пройдет 21 июля.

Киевскому Динамо для участия в Q3 Лиги чемпионов нужно пройти мальтийский клуб Хамрун Спартанс (матчи 22 и 29 июля).

Пара с киевской командой будет несеяной при жеребьевке 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Возможные соперники в Q3 ЛЧ для победителя пары Динамо – Хамрун Спартанс

Победитель пары Копенгаген (Дания) / Дрита (Косово)

Победитель пары Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Црвена Звезда (Сербия)

Победитель пары Ноа (Армения) / Ференцварош (Венгрия)

Победитель пары Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Победитель пары Слован (Словакия) / Зриньски (Босния и Герцеговина)

Победитель пары Шелбурн (Ирландия) / Карабах (Азербайджан)

Неудачник пары Динамо – Хамрун Спартанс попадет в Q3 Лиги Европы (тоже несеяный статус при жеребьевке)

Возможные соперники в Q3 ЛЕ для проигравшего в паре Динамо – Хамрун Спартанс

Проигравший в паре Риека (Хорватия) / Лудогорец (Болгария)

Проигравший в паре Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Проигравший в паре РФШ (Латвия) / Мальме (Швеция)

Проигравший в паре Слован (Словакия) / Зриньски (Босния и Герцеговина)

Проигравший в паре Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Црвена Звезда (Сербия)

Проигравший в паре Копенгаген (Дания) / Дрита (Косово)

Лига чемпионов Q3. Путь чемпионов и Путь представителей лиг. Сеяные и несеяные

Лига Европы Q3. Путь чемпионов. Сеяные и несеяные команды

Лига конференций Q3. Путь чемпионов. Сеяные и несеяные команды

Таблица коэффициентов УЕФА