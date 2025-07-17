Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов
Пара с киевской командой будет несеяной при жеребьевке 3-го раунда отбора
Завершились матчи первого квалификационного раунда (Q1) Лиги чемпионов. и определены пары Q2.
По их итогам определены сеяные и несеяные команды для жеребьевки 3-го раунда квалификации (Q2) ЛЧ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Жеребьевка 3-го раунда всех еврокубковых турниров пройдет 21 июля.
Киевскому Динамо для участия в Q3 Лиги чемпионов нужно пройти мальтийский клуб Хамрун Спартанс (матчи 22 и 29 июля).
Пара с киевской командой будет несеяной при жеребьевке 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
Возможные соперники в Q3 ЛЧ для победителя пары Динамо – Хамрун Спартанс
- Победитель пары Копенгаген (Дания) / Дрита (Косово)
- Победитель пары Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Црвена Звезда (Сербия)
- Победитель пары Ноа (Армения) / Ференцварош (Венгрия)
- Победитель пары Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- Победитель пары Слован (Словакия) / Зриньски (Босния и Герцеговина)
- Победитель пары Шелбурн (Ирландия) / Карабах (Азербайджан)
Неудачник пары Динамо – Хамрун Спартанс попадет в Q3 Лиги Европы (тоже несеяный статус при жеребьевке)
Возможные соперники в Q3 ЛЕ для проигравшего в паре Динамо – Хамрун Спартанс
- Проигравший в паре Риека (Хорватия) / Лудогорец (Болгария)
- Проигравший в паре Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- Проигравший в паре РФШ (Латвия) / Мальме (Швеция)
- Проигравший в паре Слован (Словакия) / Зриньски (Босния и Герцеговина)
- Проигравший в паре Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Црвена Звезда (Сербия)
- Проигравший в паре Копенгаген (Дания) / Дрита (Косово)
Лига чемпионов Q3. Путь чемпионов и Путь представителей лиг. Сеяные и несеяные
Лига Европы Q3. Путь чемпионов. Сеяные и несеяные команды
Лига конференций Q3. Путь чемпионов. Сеяные и несеяные команды
Таблица коэффициентов УЕФА
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