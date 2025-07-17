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Лига чемпионов
17 июля 2025, 02:10 | Обновлено 17 июля 2025, 03:10
433
0

Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов

Пара с киевской командой будет несеяной при жеребьевке 3-го раунда отбора

17 июля 2025, 02:10 | Обновлено 17 июля 2025, 03:10
433
0
Определены все потенциальные соперники Динамо в Q3 Лиги чемпионов
ФК Динамо

Завершились матчи первого квалификационного раунда (Q1) Лиги чемпионов. и определены пары Q2.

По их итогам определены сеяные и несеяные команды для жеребьевки 3-го раунда квалификации (Q2) ЛЧ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Жеребьевка 3-го раунда всех еврокубковых турниров пройдет 21 июля.

Киевскому Динамо для участия в Q3 Лиги чемпионов нужно пройти мальтийский клуб Хамрун Спартанс (матчи 22 и 29 июля).

Пара с киевской командой будет несеяной при жеребьевке 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Возможные соперники в Q3 ЛЧ для победителя пары Динамо – Хамрун Спартанс

  • Победитель пары Копенгаген (Дания) / Дрита (Косово)
  • Победитель пары Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Црвена Звезда (Сербия)
  • Победитель пары Ноа (Армения) / Ференцварош (Венгрия)
  • Победитель пары Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • Победитель пары Слован (Словакия) / Зриньски (Босния и Герцеговина)
  • Победитель пары Шелбурн (Ирландия) / Карабах (Азербайджан)

Неудачник пары Динамо – Хамрун Спартанс попадет в Q3 Лиги Европы (тоже несеяный статус при жеребьевке)

Возможные соперники в Q3 ЛЕ для проигравшего в паре Динамо – Хамрун Спартанс

  • Проигравший в паре Риека (Хорватия) / Лудогорец (Болгария)
  • Проигравший в паре Пафос (Кипр) / Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • Проигравший в паре РФШ (Латвия) / Мальме (Швеция)
  • Проигравший в паре Слован (Словакия) / Зриньски (Босния и Герцеговина)
  • Проигравший в паре Линкольн Ред Импс (Гибралтар) / Црвена Звезда (Сербия)
  • Проигравший в паре Копенгаген (Дания) / Дрита (Косово)

Лига чемпионов Q3. Путь чемпионов и Путь представителей лиг. Сеяные и несеяные

Лига Европы Q3. Путь чемпионов. Сеяные и несеяные команды

Лига конференций Q3. Путь чемпионов. Сеяные и несеяные команды

Таблица коэффициентов УЕФА

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Лига чемпионов Динамо Киев Панатинаикос Динамо Минск Риека Левадия Глазго Рейнджерс Копенгаген Црвена Звезда Зриньски Мостар Бранн Серветт Мальме Олимпия Любляна Карабах Агдам Виктория Пльзень Ференцварош Дифферданж Слован Братислава Нью-Сейнтс Линфилд Милсами Будучност Лех Познань Кайрат Алматы Маккаби Тель-Авив Шкендия Лудогорец ФКСБ (Стяуа) Бухарест Жальгирис Вильнюс Викингур Рейкьявик РБ Зальцбург выбор редакции Пафос статистические расклады Дрита КуПС РФШ Рига Ноа Ереван Интер Эскальдес Линкольн Ред Импс Брейдаблик Шелбурн Хамрун Спартанс Эгнатия Виртус Аккуавива Бенфика Брюгге Фейеноорд Фенербахче Ницца Иберия 1999 (Сабуртало)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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