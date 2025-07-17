Лига чемпионов. Определены последние два участника 2-го раунда. Все пары Q2
16 июля завершился 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов
Вечером 16 июля состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда (Q1) Лиги чемпионов.
По их итогам определены все пары 2-го раунда квалификации (Q2) ЛЧ.
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Ирландский Шелбурн переиграл североирландский Линфилд по сумме двух матчей (1:0, 1:1).
Болгарский Лудогорец с трудом прошел минское динамо, для этого понадобился овертайм (1:0, 2:2 д.в.)
Днем ранее было определено, что в Q2 Лиги чемпионов сыграют Динамо и Хамрун Спартанс. Матчи пройдут 22 и 29 июля, первую игру киевская команда проведет в гостях.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
Квалификация Q1. Ответные матчи. 15 июля 2025
Линфилд (Северная Ирландия) – Шелбурн (Ирландия) – 1:1 (первый матч – 0:1)
Голы: Шилдс, 45+3 (пен) – Кут, 25
динамо минск (беларусь) – Лудогорец (Болгария) – 2:2 д.в. (первый матч – 0:1)
Голы: Джимет, 54, Педро Игор, 62 – Эрик Маркус, 41, Эрик Биле, 100
Результаты Q1 Лиги чемпионов
Пары Q2 Лиги чемпионов
Путь чемпионов
- РФШ (Латвия) – Мальме (Швеция)
- Хамрун Спартанс (Мальта) – Динамо Киев (Украина)
- Пафос (Кипр) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Црвена Звезда (Сербия)
- Ноа (Армения) – Ференцварош (Венгрия)
- Лех Познань (Польша) – Брейдаблик (Исландия)
- Копенгаген (Дания) – Дрита (Косово)
- Риека (Хорватия) – Лудогорец (Болгария)
- Шкендия (Северная Македония) – ФКСБ [Стяуа] (Румыния)
- Слован (Словакия) – Зриньски (Босния и Герцеговина)
- Шелбурн (Ирландия) – Карабах (Азербайджан)
- КуПС (Финляндия) – Кайрат (Казахстан)
Путь представителей лиг
- Бранн (Норвегия) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)
- Виктория Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария)
- Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)
Пары Q2 Лиги конференций
Путь чемпионов
- Викингур (Фарерские острова) – проход дальше
- Виртус (Сан-Марино) – проход дальше
- Левадия (Эстония) – Иберия 1999 (Грузия)
- Жальгирис (Литва) – Линфилд (Северная Ирландия)
- Нью-Сейнтс (Уэльс) – Дифферданж (Люксембург)
- Олимпия Любляна (Словения) – Интер Эскальдес (Андорра)
- Будучност Подгорица (Черногория) – Милсами (Молдова)
- динамо минск (беларусь) – Эгнатия (Албания)
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