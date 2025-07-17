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Лига чемпионов
17 июля 2025, 01:12 | Обновлено 17 июля 2025, 01:45
215
2

Лига чемпионов. Определены последние два участника 2-го раунда. Все пары Q2

16 июля завершился 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов

17 июля 2025, 01:12 | Обновлено 17 июля 2025, 01:45
215
2
Лига чемпионов. Определены последние два участника 2-го раунда. Все пары Q2
УЕФА

Вечером 16 июля состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда (Q1) Лиги чемпионов.

По их итогам определены все пары 2-го раунда квалификации (Q2) ЛЧ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ирландский Шелбурн переиграл североирландский Линфилд по сумме двух матчей (1:0, 1:1).

Болгарский Лудогорец с трудом прошел минское динамо, для этого понадобился овертайм (1:0, 2:2 д.в.)

Днем ранее было определено, что в Q2 Лиги чемпионов сыграют Динамо и Хамрун Спартанс. Матчи пройдут 22 и 29 июля, первую игру киевская команда проведет в гостях.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

Квалификация Q1. Ответные матчи. 15 июля 2025

Линфилд (Северная Ирландия) – Шелбурн (Ирландия) – 1:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Шилдс, 45+3 (пен) – Кут, 25

динамо минск (беларусь) – Лудогорец (Болгария) – 2:2 д.в. (первый матч – 0:1)

Голы: Джимет, 54, Педро Игор, 62 – Эрик Маркус, 41, Эрик Биле, 100

Результаты Q1 Лиги чемпионов

Пары Q2 Лиги чемпионов

Путь чемпионов

  • РФШ (Латвия) – Мальме (Швеция)
  • Хамрун Спартанс (Мальта) – Динамо Киев (Украина)
  • Пафос (Кипр) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Црвена Звезда (Сербия)
  • Ноа (Армения) – Ференцварош (Венгрия)
  • Лех Познань (Польша) – Брейдаблик (Исландия)
  • Копенгаген (Дания) – Дрита (Косово)
  • Риека (Хорватия) – Лудогорец (Болгария)
  • Шкендия (Северная Македония) – ФКСБ [Стяуа] (Румыния)
  • Слован (Словакия) – Зриньски (Босния и Герцеговина)
  • Шелбурн (Ирландия) – Карабах (Азербайджан)
  • КуПС (Финляндия) – Кайрат (Казахстан)

Путь представителей лиг

  • Бранн (Норвегия) – Ред Булл Зальцбург (Австрия)
  • Виктория Пльзень (Чехия) – Серветт (Швейцария)
  • Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)

Пары Q2 Лиги конференций

Путь чемпионов

  • Викингур (Фарерские острова) – проход дальше
  • Виртус (Сан-Марино) – проход дальше
  • Левадия (Эстония) – Иберия 1999 (Грузия)
  • Жальгирис (Литва) – Линфилд (Северная Ирландия)
  • Нью-Сейнтс (Уэльс) – Дифферданж (Люксембург)
  • Олимпия Любляна (Словения) – Интер Эскальдес (Андорра)
  • Будучност Подгорица (Черногория) – Милсами (Молдова)
  • динамо минск (беларусь) – Эгнатия (Албания)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 2
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Iigor6583
Добре, що Лудогорець пройшов представників смердючого рашистами вусатого таракана. Але мало їм забили. Потрібно було так вздрючити, щоб в вонючого таракана аж шуба завернулася.
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