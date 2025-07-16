Результаты Q1 Лиги чемпионов. Определены пары Q2: Динамо полетит на Мальту
Соперником украинского клуба будет команда Хамрун Спартанс
Вечером 15 июля состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и определены пары Q2.
Соперником киевского Динамо неожиданно стал клуб Хамрун Спартанс из Мальты.
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После гостевого поражения от Жальгириса в первой игре (0:2) команда из Мальты дома победила со счетом 2:0 и сравняла счет по сумме двух матчей (2:2).
В затяжной серии пенальти Хамрун Спартанс переиграл Жальгирис (пен. 11:10) и вышел во второй раунд. Для определения победителя пришлось исполнить по 14 ударов!
Матчи Q2 Лиги чемпионов между Динамо и Хамрун Спартанс пройдут 22 и 29 июля, первую игру киевская команда проведет в гостях.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26. Квалификация Q1
15 июля 2025. Алма-Ата (Казахстан)
Кайрат (Казахстан) – Олимпия (Словения) – 2:0 (первый матч – 1:1)
Голы: Жоржиньо, 5, Мрынский, 31
Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Викингур (Фарерские острова) – 1:0 (первый матч – 3:2)
Гол: Андре Де Барр, 90+6
Мальме (Швеция) – Иберия 1999 (Грузия) – 3:1 (первый матч – 3:1)
Голы: Таха Алі, 55, 89, Янссон, 60 – Дзагания, 90+3
Милсами (Молдова) – КуПС (финляндия) – 0:0 (первый матч – 0:1)
РФШ Рига (Латвия) – Левадия Таллинн (Эстония) – 1:0 (первый матч – 1:1)
Гол: Стефан Панич, 68
Хамрун Спартанс (Мальта) – Жальгирис (Литва) – 2:0 пен. 11:10 (первый матч – 0:2)
Голы: Тиун, 35, Мбонг, 41
Интер Эскальдес (Андорра) – ФКСБ [Стяуа] Бухарест (Румыния) – 2:1 (первый матч – 1:3)
Голы: Саша Андреу, 67, Лльове, 88 – Радунович, 51
Дифферданж (Люксембург) – Дрита (Косово) – 2:3 (первый матч – 0:1)
Голы: Брюско, 28, С. Хаджи, 90 (пен) – Манай, 4, 17, Туша, 90+3
Шкендия (Северная Македония) – Нью-Сейнтс (Уэльс) – 2:1 д.в. (первый матч – 0:0)
Голы: Тамба, 18, Боденхэм, 116 (автогол) – Уильямс, 38
Брейдаблик (Исландия) – Егнатия (Албания) – 5:0 (первый матч – 0:1)
Голы: Торстейнссон, 16, 27, Эйнарссон, 23, 38, Омарссон, 69
Будучност (Черногория) – Ноа (Армения) – 2:2 (первый матч – 0:1)
Голы: Иванович, 68, Грбич, 90+1 – Улад Омар, 6, Гргич, 29
Зриньски (Босния и Герцеговина) – Виртус (Сан-Марино) – 2:1 (первый матч – 2:0)
Голы: Мамич, 40, Бильбия, 75 – Скаппини, 90+2 (пен)
Результаты Q1 Лиги чемпионов
Пары Q2 Лиги чемпионов
Пары Q2 Лиги конференций (Путь чемпионов)
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