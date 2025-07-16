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Лига чемпионов
16 июля 2025, 00:40 | Обновлено 16 июля 2025, 00:48
405
0

Результаты Q1 Лиги чемпионов. Определены пары Q2: Динамо полетит на Мальту

Соперником украинского клуба будет команда Хамрун Спартанс

16 июля 2025, 00:40 | Обновлено 16 июля 2025, 00:48
405
0
Результаты Q1 Лиги чемпионов. Определены пары Q2: Динамо полетит на Мальту
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 15 июля состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и определены пары Q2.

Соперником киевского Динамо неожиданно стал клуб Хамрун Спартанс из Мальты.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После гостевого поражения от Жальгириса в первой игре (0:2) команда из Мальты дома победила со счетом 2:0 и сравняла счет по сумме двух матчей (2:2).

В затяжной серии пенальти Хамрун Спартанс переиграл Жальгирис (пен. 11:10) и вышел во второй раунд. Для определения победителя пришлось исполнить по 14 ударов!

Матчи Q2 Лиги чемпионов между Динамо и Хамрун Спартанс пройдут 22 и 29 июля, первую игру киевская команда проведет в гостях.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26. Квалификация Q1

15 июля 2025. Алма-Ата (Казахстан)

Кайрат (Казахстан) – Олимпия (Словения) – 2:0 (первый матч – 1:1)

Голы: Жоржиньо, 5, Мрынский, 31

Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Викингур (Фарерские острова) – 1:0 (первый матч – 3:2)

Гол: Андре Де Барр, 90+6

Мальме (Швеция) – Иберия 1999 (Грузия) – 3:1 (первый матч – 3:1)

Голы: Таха Алі, 55, 89, Янссон, 60 – Дзагания, 90+3

Милсами (Молдова) – КуПС (финляндия) – 0:0 (первый матч – 0:1)

РФШ Рига (Латвия) – Левадия Таллинн (Эстония) – 1:0 (первый матч – 1:1)

Гол: Стефан Панич, 68

Хамрун Спартанс (Мальта) – Жальгирис (Литва) – 2:0 пен. 11:10 (первый матч – 0:2)

Голы: Тиун, 35, Мбонг, 41

Интер Эскальдес (Андорра) – ФКСБ [Стяуа] Бухарест (Румыния) – 2:1 (первый матч – 1:3)

Голы: Саша Андреу, 67, Лльове, 88 – Радунович, 51

Дифферданж (Люксембург) – Дрита (Косово) – 2:3 (первый матч – 0:1)

Голы: Брюско, 28, С. Хаджи, 90 (пен) – Манай, 4, 17, Туша, 90+3

Шкендия (Северная Македония) – Нью-Сейнтс (Уэльс) – 2:1 д.в. (первый матч – 0:0)

Голы: Тамба, 18, Боденхэм, 116 (автогол) – Уильямс, 38

Брейдаблик (Исландия) – Егнатия (Албания) – 5:0 (первый матч – 0:1)

Голы: Торстейнссон, 16, 27, Эйнарссон, 23, 38, Омарссон, 69

Будучност (Черногория) – Ноа (Армения) – 2:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Иванович, 68, Грбич, 90+1 – Улад Омар, 6, Гргич, 29

Зриньски (Босния и Герцеговина) – Виртус (Сан-Марино) – 2:1 (первый матч – 2:0)

Голы: Мамич, 40, Бильбия, 75 – Скаппини, 90+2 (пен)

Результаты Q1 Лиги чемпионов

Пары Q2 Лиги чемпионов

Пары Q2 Лиги конференций (Путь чемпионов)

Инфографика

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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