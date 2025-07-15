Чемпионы Боснии, Армении и Исландии вышли во 2-й раунд Лиги чемпионов
Зриньски, Ноа и Брейдаблик оказались сильнее своих соперников в Q1
Вечером 15 июля состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Исландский Брейдаблик разгромил албанскую Егнатию со счётом 5:0 и вышел во второй раунд квалификации (0:1 в первой игре), где встретится с клубом Лех Познань (Польша).
Будучност из Черногории не смогла отыграть отставание после поражения (0:1) в первом матче, сыграв вничью с армянским Ноа (2:2), и завершила своё выступление в Лиге чемпионов. Чемпион Армении во втором раунде сыграет против венгерского Ференцвароша.
Зриньски из Боснии во второй раз обыграл Виртус из Сан-Марино (2:0 и 2:1) и прошёл дальше, в Q2, где сыграет со Слованом из Братиславы.
Проигравшие команды продолжат выступления во втором раунде квалификации Лиги конференций.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
Квалификация, 1-й раунд. Ответные матчи, 15 июля 2025
Брейдаблик (Исландия) – Егнатия (Албания) – 5:0 (первый матч – 0:1)
Голы: Торстейнссон, 16, 27, Эйнарссон, 23, 38, Омарссон, 69
Будучност (Черногория) – Ноа (Армения) – 2:2 (первый матч – 0:1)
Голы: Иванович, 68, Грбич, 90+1 – Улад Омар, 6, Гргич, 29
Зриньски (Босния и Герцеговина) – Виртус (Сан-Марино) – 2:1 (первый матч – 2:0)
Голы: Мамич, 40, Бильбия, 75 – Скаппини, 90+2 (пен)
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