Будучност – Ноа – 2:2. Видео голов и обзор матча

15 июля в Подгорице (Черногория) состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги Чемпионов 2025/26. «Будучност» принимала клуб «Ноа» из Армении.

Первый матч «Ноа» выиграл 1:0 и в ответном поединке открыл счет уже на 6-й минуте. А на 17-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Иван Булатович умудрился за две минуты заработать две желтые карточки.

Игроки «Ноа» воспользовались численным преимуществом и забили второй мяч. «Будучност» смогла уйти от поражения, но по сумме двух поединков дальше прошел «Ноа».

В следующем раунде «Ноа» сыграет с венгерским «Ференцварошем». Первый поединок пройдет в Армении 22 июля.

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Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1. Ответные матчи. 15 июля, Черногория

Будучност (Черногория) – Ноа (Армения) – 2:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Иванович, 68, Грбич, 90+1 – Улад Омар, 6, Гргич, 29

Видео голов и обзор матча