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Лига Чемпионов
Будучност
15.07.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 2 : 2
Ноа Проходит дальше
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Лига чемпионов
17 июля 2025, 19:46 |
53
0

Будучност – Ноа – 2:2. Видео голов и обзор матча

Хозяева играли в меньшинстве с 17-й минуты

17 июля 2025, 19:46 |
53
0
Будучност – Ноа – 2:2. Видео голов и обзор матча
ФК Будучност

15 июля в Подгорице (Черногория) состоялся ответный матч квалификации Q1 Лиги Чемпионов 2025/26. «Будучност» принимала клуб «Ноа» из Армении.

Первый матч «Ноа» выиграл 1:0 и в ответном поединке открыл счет уже на 6-й минуте. А на 17-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Иван Булатович умудрился за две минуты заработать две желтые карточки.

Игроки «Ноа» воспользовались численным преимуществом и забили второй мяч. «Будучност» смогла уйти от поражения, но по сумме двух поединков дальше прошел «Ноа».

В следующем раунде «Ноа» сыграет с венгерским «Ференцварошем». Первый поединок пройдет в Армении 22 июля.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q1. Ответные матчи. 15 июля, Черногория

Будучност (Черногория) – Ноа (Армения) – 2:2 (первый матч – 0:1)

Голы: Иванович, 68, Грбич, 90+1 – Улад Омар, 6, Гргич, 29

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Петар Грбич (Будучност).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Игор Иванович (Будучност).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Ален Гргич (Ноа).
17’
Иван Булатович (Будучност) получает красную карточку.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Имран Омар (Ноа).
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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