В УЕФА объявили судейскую бригаду на первый матч Динамо в Лиге чемпионов

22 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сыграют мальтийский «Хамрун» и киевское «Динамо».

Поединок состоится на стадионе «Victor Tedesco Stadium» в городе Хамрун. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени. УЕФА объявила на официальном сайте бригаду арбитров, которые будут работать на этом поединке – все представляют Испанию.

Главным судьей назначен Сезар Градо, помогать ему будут Карлос Альварес Фернандес и Рубен Гомес. Роль четвертого рефери доверили Виктору Вердуре. За VAR будут отвечать Валентин Гомес и Мигель Эспиноза.

Стоит отметить, что Градо никогда ранее не пересекался с украинскими командами.

Второй поединок «Динамо» – «Хамрун» состоится 29 июля в польском городе Люблин на стадионе «Люблин Арена». Команды выйдут на поле в 21:00. Победитель этого противостояния выйдет в третий раунд – уже известны потенциальные соперники на этой стадии.