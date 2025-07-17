Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В УЕФА объявили судейскую бригаду на первый матч Динамо в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
17 июля 2025, 10:52 |
207
0

В УЕФА объявили судейскую бригаду на первый матч Динамо в Лиге чемпионов

Испанец Сезар Градо ранее никогда не пересекался с украинскими командами

17 июля 2025, 10:52 |
207
0
В УЕФА объявили судейскую бригаду на первый матч Динамо в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Сезар Градо

22 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором сыграют мальтийский «Хамрун» и киевское «Динамо».

Поединок состоится на стадионе «Victor Tedesco Stadium» в городе Хамрун. Встреча начнется в 20:00 по киевскому времени. УЕФА объявила на официальном сайте бригаду арбитров, которые будут работать на этом поединке – все представляют Испанию.

Главным судьей назначен Сезар Градо, помогать ему будут Карлос Альварес Фернандес и Рубен Гомес. Роль четвертого рефери доверили Виктору Вердуре. За VAR будут отвечать Валентин Гомес и Мигель Эспиноза.

Стоит отметить, что Градо никогда ранее не пересекался с украинскими командами.

Второй поединок «Динамо» – «Хамрун» состоится 29 июля в польском городе Люблин на стадионе «Люблин Арена». Команды выйдут на поле в 21:00. Победитель этого противостояния выйдет в третий раунд – уже известны потенциальные соперники на этой стадии.

По теме:
ФОТО. Динамо представило новую форму. Есть культовый элемент
Динамо завершило сборы в Австрии. Какова статистика спаррингов?
Киевское Динамо представит три комплекта новой формы. Известны детали
судейские назначения Лига чемпионов Динамо Киев Хамрун Спартанс
Николай Титюк Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярослава Магучих поделила золото на соревнованиях в бельгийском Льеже
Другие виды | 16 июля 2025, 21:23 12
Ярослава Магучих поделила золото на соревнованиях в бельгийском Льеже
Ярослава Магучих поделила золото на соревнованиях в бельгийском Льеже

Американка Чарити Хуфнагель также взяла высоту 1.91 метра

Лига наций. Украина добыла валидольную победу над аутсайдером
Волейбол | 16 июля 2025, 16:26 42
Лига наций. Украина добыла валидольную победу над аутсайдером
Лига наций. Украина добыла валидольную победу над аутсайдером

Сопротивление голландцев удалось сломить лишь на тай-брейке

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ представил нового тренера
Футбол | 17.07.2025, 09:56
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ представил нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ представил нового тренера
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Нидерландами?
Волейбол | 16.07.2025, 16:53
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Нидерландами?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после победы над Нидерландами?
Украинизация дорого обходится ЛНЗ, но и ставка на легионеров не сработала
Футбол | 17.07.2025, 08:00
Украинизация дорого обходится ЛНЗ, но и ставка на легионеров не сработала
Украинизация дорого обходится ЛНЗ, но и ставка на легионеров не сработала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хаби Алонсо решил выгнать из Реала любимца Анчелотти
Хаби Алонсо решил выгнать из Реала любимца Анчелотти
16.07.2025, 08:46
Футбол
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
У Мудрика – проблемы. Челси укажет на дверь, но главная беда не в этом
15.07.2025, 08:19 33
Футбол
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
Это поворот. Лунина хочет купить клуб Ла Лиги, который будет играть в ЛЧ
15.07.2025, 08:58 17
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Усик – Дюбуа? Он его разберет и закончит досрочно»
Джозеф ПАРКЕР: «Усик – Дюбуа? Он его разберет и закончит досрочно»
16.07.2025, 06:12
Бокс
УЕФА дисквалифицировал клуб на десять лет из-за договорного матча
УЕФА дисквалифицировал клуб на десять лет из-за договорного матча
16.07.2025, 19:59 4
Футбол
Прыжки в высоту. Юлия Левченко взяла 1.97, но стала лишь второй в Брешии
Прыжки в высоту. Юлия Левченко взяла 1.97, но стала лишь второй в Брешии
15.07.2025, 22:23 2
Другие виды
Украинский боксер: «Ломаченко? Наверное, для него это очень больно»
Украинский боксер: «Ломаченко? Наверное, для него это очень больно»
15.07.2025, 08:07 1
Бокс
Досрочное завершение из-за драки. Динамо уступило Осиеку на сборах
Досрочное завершение из-за драки. Динамо уступило Осиеку на сборах
16.07.2025, 19:42 98
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем