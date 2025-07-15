Румынский клуб Стяуа проиграл, но пробился во второй раунд квалификации ЛЧ

Вечером 15 июля состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Андоррский клуб Интер Эскальдес после выездного поражения (1:3) неожиданно оформил волевую победу над румынской Стяуа (2:1).

Стяуа открыла счет во второй игре: на 51-й минуте отличился Ристо Радунович. Но хозяева не сдались: Саша Андреу сравнял счет на 67-й минуте, а в конце встречи Александр Лльове забил победный гол в матче.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, однако этого оказалось недостаточно, чтобы пройти дальше. По сумме двух матчей сильнее оказались румыны.

По итогам двух встреч дальше прошла Стяуа, и во втором раунде сыграет против македонской Шкендии, которая в овертайме победила валлийский Нью-Сейнтс (2:1 д.в. после ничьей 0:0).

Также задачу выхода в следующий раунд решила косовская команда Дрита. После двух побед над Дифферданжем (1:0 и 3:2) ее соперником в Q2 станет Копенгаген из Дании.

Читайте также: В затяжной серии пенальти определен соперник Динамо в Q2 Лиги чемпионов

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

Квалификация Q1. Ответные матчи, 15 июля 2025

Интер Эскальдес (Андорра) – ФКСБ [Стяуа] Бухарест (Румыния) – 2:1 (первый матч – 1:3)

Голы: Саша Андреу, 67, Лльове, 88 – Радунович, 51

Дифферданж (Люксембург) – Дрита (Косово) – 2:3 (первый матч – 0:1)

Голы: Брюско, 28, С. Хаджи, 90 (пен) – Манай, 4, 17, Туша, 90+3

Шкендия (Северная Македония) – Нью-Сейнтс (Уэльс) – 2:1 д.в. (первый матч – 0:0)

Голы: Тамба, 18, Боденхэм, 116 (автогол) – Уильямс, 38

Інфографіка