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Лига Чемпионов
Интер Эскальдес
15.07.2025 21:30 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:3 2 : 1
ФКСБ Проходит дальше
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Лига чемпионов
15 июля 2025, 23:37 | Обновлено 15 июля 2025, 23:43
162
0

Румынский клуб Стяуа проиграл, но пробился во второй раунд квалификации ЛЧ

Также задачу решили косовская Дрита и македонская Шкендия

15 июля 2025, 23:37 | Обновлено 15 июля 2025, 23:43
162
0
Румынский клуб Стяуа проиграл, но пробился во второй раунд квалификации ЛЧ
ФКСБ [Стяуа] Бухарест

Вечером 15 июля состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Андоррский клуб Интер Эскальдес после выездного поражения (1:3) неожиданно оформил волевую победу над румынской Стяуа (2:1).

Стяуа открыла счет во второй игре: на 51-й минуте отличился Ристо Радунович. Но хозяева не сдались: Саша Андреу сравнял счет на 67-й минуте, а в конце встречи Александр Лльове забил победный гол в матче.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, однако этого оказалось недостаточно, чтобы пройти дальше. По сумме двух матчей сильнее оказались румыны.

По итогам двух встреч дальше прошла Стяуа, и во втором раунде сыграет против македонской Шкендии, которая в овертайме победила валлийский Нью-Сейнтс (2:1 д.в. после ничьей 0:0).

Также задачу выхода в следующий раунд решила косовская команда Дрита. После двух побед над Дифферданжем (1:0 и 3:2) ее соперником в Q2 станет Копенгаген из Дании.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

Квалификация Q1. Ответные матчи, 15 июля 2025

Интер Эскальдес (Андорра) – ФКСБ [Стяуа] Бухарест (Румыния) – 2:1 (первый матч – 1:3)

Голы: Саша Андреу, 67, Лльове, 88 – Радунович, 51

Дифферданж (Люксембург) – Дрита (Косово) – 2:3 (первый матч – 0:1)

Голы: Брюско, 28, С. Хаджи, 90 (пен) – Манай, 4, 17, Туша, 90+3

Шкендия (Северная Македония) – Нью-Сейнтс (Уэльс) – 2:1 д.в. (первый матч – 0:0)

Голы: Тамба, 18, Боденхэм, 116 (автогол) – Уильямс, 38

Інфографіка

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Лига чемпионов ФКСБ (Стяуа) Бухарест Дрита Интер Эскальдес Дифферданж Шкендия Нью-Сейнтс
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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