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Лига Чемпионов
Проходит дальше Хамрун Спартанс
15.07.2025 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 2 : 0
11 : 10 Серия пенальти Серия пенальти
Жальгирис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
15 июля 2025, 23:01 | Обновлено 15 июля 2025, 23:22
3745
29

В затяжной серии пенальти определен соперник Динамо в Q2 Лиги чемпионов

Киевская команда сыграет против клуба Хамрун Спартанс из Мальты

15 июля 2025, 23:01 | Обновлено 15 июля 2025, 23:22
3745
29
В затяжной серии пенальти определен соперник Динамо в Q2 Лиги чемпионов
ФК Хамрун Спартанс

В серии пенальти определен соперник киевского Динамо в квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26

Мальтийский клуб «Хамрун Спартанс» сумел сделать камбэк в ответном матче против литовского «Жальгириса».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После гостевого поражения в первой игре (0:2) команда из Мальты дома победила со счетом 2:0 и сравняла счет по сумме двух матчей (2:2).

Уже в первом тайме «Хамрун Спартанс» сделал необходимое: Серинь Тиун открыл счет на 35-й минуте, а спустя еще 6 минут Джозеф Мбонг забил второй гол красивейшим ударом издалека.

В затяжной серии пенальти нервы оказались крепче у хозяев поля – «Хамрун Спартанс» переиграл «Жальгирис» (пен. 11:10) и вышел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. Для определения победителя пришлось исполнить по 14 ударов!

Матчи Q2 Лиги чемпионов между Динамо и Хамрун Спартанс пройдут 22/23 и 29/30 июля, первую игру киевская команда проведет в гостях.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

Квалификация Q1, 15 июля 2025

Хамрун Спартанс (Мальта) – Жальгирис (Литва) – 2:0 пен. 11:10 (первый матч – 0:2)

Голы: Тиун, 35, Мбонг, 41

Серия пенальти: Антал (0:1), Эмерсон (1:1), Салчинович (не забил), Чадженович (не забил), Муташи (1:2), Эль-Фанис (2:2), Офори (2:3), Полито (3:3), Михайлович (3:4), Хонни (4:4), Думанчич (не забил), Тиун (не забил), Юла (4:5), Микаллеф (5:5), Энрике (5:6), Камензули (6:6), Лукашевич (6:7), Беличич (7:7), Ольсес (7:8), Бонелло (8:8), Антал (8:9), Эмерсон (9:9), Салчинович (не забил), Хонни (не забил), Муташи (9:10), Полито (10:10), Офори (не забил), Чадженович (11:10).

Хамрун Спартанс: Бонелло, Рафаэл Компри (Эмерсон, 100), Беличич, Шимкус (Гарсия, 79), Полито, Мбонг (Микаллеф, 90+2), Чадженович, Эдер (Эль-Фанис, 90+1), Камензули, М. Хаджи (Тиун, 22), Коффи (Хонни, 100)

Жальгирис: Ольсес, Муташи, Раденович, Думанчич, Тавареш (Юла, 81), Матулевичюс (Салчинович, 46), Офори, Вербицкас (Михайлович, 67), Кендис (Энрике, 81), Антал, К. Хаджи (Лукашевич, 105+1)

Предупреждения: Чадженович, 14, Шимкус, 43, Камензули, 97 – Раденович, 24, Салчинович, 73, К. Хаджи, 90+5

Удаление: Раденович, 114 (Жальгирис)

Невероятная серия пенальти

ВИДЕО. Гол-шедевр. Второй мяч Хамрун Спартанс

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Йован Чадженович (Хамрун Спартанс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Анри Бонелло (Хамрун Спартанс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Carlos Olses (Жальгирис).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Ognjen Bjelicic (Хамрун Спартанс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Kevin Lukasevic (Жальгирис).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Райан Камензули (Хамрун Спартанс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Henrique Devens (Жальгирис).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Nikolai Micallef (Хамрун Спартанс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Mohamed Youla (Жальгирис).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Jonny (Хамрун Спартанс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Неманья Михайлович (Жальгирис).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Vincenzo Polito (Хамрун Спартанс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Эбенезер Офори (Жальгирис).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Joris Moutachy (Жальгирис).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Emerson Marcelina (Хамрун Спартанс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Ливиу Антал (Жальгирис).
105’ +9
Vasilije Radenovic (Жальгирис) получает красную карточку.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Джозеф Мбонг (Хамрун Спартанс).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Serigne Thioune (Хамрун Спартанс).
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Лига чемпионов Жальгирис Вильнюс Хамрун Спартанс серия пенальти Динамо Киев
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 26
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dimando560
Поборемся, шанси є!
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Lesovij7
На самом деле очень жаль Жальгирис, они друзья Динамо ещё с советских времён, была бы хорошая встреча
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+4
sahka1981
Мальтійський футбол на підйомі)
Доведено до речі, нашої збірною. Колись ми їм в товарняку 0-1 програли, при Шеві. Та гра, правда в оф залік не пішла.
Очікував на Жальгірас.
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+4
Igor Jones 🇺🇦
Динамо пройде, не хвилюйтеся 😀
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+3
Crassus1
Если Мальту не проходить, то в этой ЛЧ делать нечего
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Vitason
Шансы в Q2  були б з усіма!! От на останній стадії,та навіть в Q3 треба буде постаратись ,але і непрохідних суперників на будь-який стадії тут немає
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+2
Катерина Монзуль
Sport.ua як джерело достовірної інформації, зробить те що я прошу. Я відправила списки людей недолугих якіх треба забанити швидко. Дійте швидше когути. Якого біса я буду чекати. Поцілуйте мою волохату сраку Sport.ua  
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0
pol-55
Чув "Мальтійський хрест","Мальтійський орден*,тепер ще й "Хамрун Спартанс",аж лячно.
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0
Frank Piter
Кто там с Ильвеса ржал? Хамрун - это грозный противник для 2 раунда ЛЧ 
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0
antt
Крута команда. З крутої футбольної країни. Але у збірної з Мальтою два роки не все так просто було. І це лише перший з трьох можливих раундів але дійсно дуже легкий. Але тут мальтійської команди немає: https://sport.ua/news/770452-v-ozhidanii-zherebyevki-dinamo-kie
v-vskore-uznaet-sopernikov-v-otbore-k-lch
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0
Talya-Vi-Talya
⚽⚽⚽Диво-серія пенальті
В море відправила вас Середземне🌊🌊🌊
Звитягу здобудьте на Мальті! 🏝️😸
Щоб і котику Ігорю стало приємно! 😊
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-1
Singularis
Братуха православный забил.)
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-1
Голы Мадяра
Мальтийцы не венгры, не нужно их бояться
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-2
Arera
А на кого Великие мальтийцы попадают потом после динама??
Ответить
-4
Показать Скрыть 3 ответа
Отаман
Буде дуже добре, якщо фк гундяй суркіса та медведчука не зганьбить Україну з цією аматорською командую
Ответить
-4
pfk_alexandria
Ото я буду ржать, если хотя бы один матч коррупционеры в ничейку с ними скатают)))
Ответить
-5
Показать Скрыть 2 ответа
Main
А все ждали Жальгирис
Ответить
-5
Arera
Какой кошмар! А я уже и шарфик Жальгириса купил...
Ответить
-7
PUMBA
Какой сложный соперник
Ответить
-8
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