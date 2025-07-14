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Хамрун Спартанс
15.07.2025 20:00 - : -
Жальгирис
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Лига чемпионов
14 июля 2025, 16:56 | Обновлено 14 июля 2025, 17:06
85
0

Хамрун Спартанс – Жальгирис. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов

Поединок состоится 15 июля в 20:00 по Киеву

14 июля 2025, 16:56 | Обновлено 14 июля 2025, 17:06
85
0
Хамрун Спартанс – Жальгирис. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Жальгирис

15 июля на Национальный пройдет ответный матч 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов УЕФА, в котором Хамрун Спартанс встретится с Жальгирис Вильнюс. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Хамрун Спартанс

Команда достаточно известна на родине. И титул, что был взят прошлой весной, стал для нее уже 11-м в истории, и, что еще важнее, третьим кряду. Это при том, что долгое время в 2024/2025 не получалось особенно впечатлять, держась чуть ли не в середняках. Но помог специфический местный регламент. Для начала нужно было войти в топ-4, которые и разыграли титул. Замкнув квартет, в решающих поединках обыграли сначала по пенальти Флориану, а потом 1:0 Биркиркару, взяв очередной трофей.

Вот только в еврокубке старт, как часто бывает, не задался. Мальтийцы на выезде продержались почти час игрового времени. Вот только потом они успели пропустить дважды, и теперь для выхода в следующий раунд нужно как-то добиваться разгромной победы.

Жальгирис Вильнюсс

Клуб был основан сразу после Второй Мировой войны, и де-факто представлял Литву в союзных соревнованиях. И не без успехов, в 80-е даже пробивались в еврокубки. После независимости отрезки с обилием трофеев и титулов чередуются со спадами. Вроде бы в последнее время снова столичный проект стал силой №1 - победа в А-Лиге прошлой осенью стала четвертой в пяти крайних розыгрышах.

Вот только в 2025-м году очень долго мало что получалось, и фаворит завис в середине таблице нового национального первенства. Впрочем, нужно отметить, что ситуация начала меняться в конце июня. И, выиграв дважды кряду в А-Лиге, литовцы потом оформили и максимально уверенную, 2:0, победу и на старте квалификации.

Статистика личных встреч

До прошлой недели клубы не играли между собой ни разу.

Прогноз

Букмекерские конторы допускают, что на Мальте будет если не реванш, то хотя бы победа хозяев арены. Но, конечно, гости будут играть по счету, делая ставку на оборону. Рекомендуем ставить на то, что в итоге тут оформят тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,93).

Прогноз Sport.ua
Хамрун Спартанс
15 июля 2025 -
20:00
Жальгирис
Тотал меньше 2.5 1.93 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Хамрун Спартанс Жальгирис Вильнюс Лига чемпионов прогнозы на футбол прогнозы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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