15 июля 2025 года в 20:00 по киевскому времени проходит ответный матч квалификации Q1 Лиги чемпионов УЕФА.

В Мальте играют местная команда Хамрун Спартанс и литовский Жальгирис.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра неделей ранее завершилась победой команды из Жальгириса со счетом 2:0

Победитель противостояния станет соперником киевского Динамо в Q2 Лиги чемпионов.

Хамрун Спартанс – Жальгирис. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE