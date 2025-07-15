15.07.2025 20:00 – перерыв 2-й матч. Результат первого матча 0:2 2 : 0
Лига чемпионов15 июля 2025, 20:14 |
936
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Хамрун Спартанс – Жальгирис. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 15 июля в 20:00 матч 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов
15 июля 2025, 20:14 |
936
0
15 июля 2025 года в 20:00 по киевскому времени проходит ответный матч квалификации Q1 Лиги чемпионов УЕФА.
В Мальте играют местная команда Хамрун Спартанс и литовский Жальгирис.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая игра неделей ранее завершилась победой команды из Жальгириса со счетом 2:0
Победитель противостояния станет соперником киевского Динамо в Q2 Лиги чемпионов.
Хамрун Спартанс – Жальгирис. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
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События матча
41’
ГОЛ ! Мяч забил Джозеф Мбонг (Хамрун Спартанс).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Serigne Thioune (Хамрун Спартанс).
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