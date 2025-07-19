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Лига Чемпионов
Проходит дальше Хамрун Спартанс
15.07.2025 20:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:2 2 : 0
11 : 10 Серия пенальти Серия пенальти
Жальгирис
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
19 июля 2025, 06:06 | Обновлено 19 июля 2025, 06:37
47
0

Хамрун Спартанс – Жальгирис – 2:0 (пен. 11:10). Драма в ЛЧ. Видео голов

Смотрите видеообзор поединка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов

19 июля 2025, 06:06 | Обновлено 19 июля 2025, 06:37
47
0
Хамрун Спартанс – Жальгирис – 2:0 (пен. 11:10). Драма в ЛЧ. Видео голов
ФК Жальгирис

В серии пенальти определен соперник киевского Динамо в квалификации Q2 Лиги чемпионов 2025/26.

Мальтийский клуб «Хамрун Спартанс» сумел сделать камбэк в ответном матче против литовского «Жальгириса».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После гостевого поражения в первой игре (0:2) команда из Мальты дома победила со счетом 2:0 и сравняла счет по сумме двух матчей (2:2).

Уже в первом тайме «Хамрун Спартанс» сделал необходимое: Серинь Тиун открыл счет на 35-й минуте, а спустя еще 6 минут Джозеф Мбонг забил второй гол красивейшим ударом издалека.

В затяжной серии пенальти нервы оказались крепче у хозяев поля – «Хамрун Спартанс» переиграл «Жальгирис» (пен. 11:10) и вышел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов. Для определения победителя пришлось исполнить по 14 ударов!

Матчи Q2 Лиги чемпионов между Динамо и Хамрун Спартанс пройдут 22/23 и 29/30 июля, первую игру киевская команда проведет в гостях.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

Квалификация Q1, 15 июля 2025

Хамрун Спартанс (Мальта) – Жальгирис (Литва) – 2:0 пен. 11:10 (первый матч – 0:2)

Голы: Тиун, 35, Мбонг, 41

Серия пенальти: Антал (0:1), Эмерсон (1:1), Салчинович (не забил), Чадженович (не забил), Муташи (1:2), Эль-Фанис (2:2), Офори (2:3), Полито (3:3), Михайлович (3:4), Хонни (4:4), Думанчич (не забил), Тиун (не забил), Юла (4:5), Микаллеф (5:5), Энрике (5:6), Камензули (6:6), Лукашевич (6:7), Беличич (7:7), Ольсес (7:8), Бонелло (8:8), Антал (8:9), Эмерсон (9:9), Салчинович (не забил), Хонни (не забил), Муташи (9:10), Полито (10:10), Офори (не забил), Чадженович (11:10).

Удаление: Раденович, 114 (Жальгирис)

Видео голов и обзор матча

Невероятная серия пенальти

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Йован Чадженович (Хамрун Спартанс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Винченцо Полито (Хамрун Спартанс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Жорис Муташи (Жальгирис).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Эмерсон (Хамрун Спартанс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Ливиу Антал (Жальгирис).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Анри Бонелло (Хамрун Спартанс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Карлос Ольсес (Жальгирис).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Огнен Бьеличич (Хамрун Спартанс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Кевин Лукашевич (Жальгирис).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Райан Камензули (Хамрун Спартанс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Энрике Девенс (Жальгирис).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Николай Микаллеф (Хамрун Спартанс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Юла (Жальгирис).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Хонни (Хамрун Спартанс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Неманья Михайлович (Жальгирис).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Винченцо Полито (Хамрун Спартанс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Эбенезер Офори (Жальгирис).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Муад Эль Фанис (Хамрун Спартанс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Жорис Муташи (Жальгирис).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Эмерсон (Хамрун Спартанс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Ливиу Антал (Жальгирис).
105’ +9
Vasilije Radenovic (Жальгирис) получает красную карточку.
41’
ГОЛ ! Мяч забил Джозеф Мбонг (Хамрун Спартанс).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Serigne Thioune (Хамрун Спартанс).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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