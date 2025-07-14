Во вторник, 15 июля состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между андоррским «Интером Эскальдес» и румынским «ФКСБ». По киевскому времени игра начнется в 21:30. Первая игра завершилась со счетом 1:3 в пользу «Стяуа».

Интер Эскальдес

За 27 игр местной Примеры коллектив завоевал 62 очка и стал чемпионом Андорры, опередив ближайшего конкурента на 7 баллов. Именно это достижение позволило клубу участвовать в квалификации ЛЧ. В кубке страны команда дошла до финала, где минимально одолела «АК Эскальдес». В прошлом году «Интер» также принимал участие в отборе еврокубков, однако уступил греческому «АЕКу» во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций.

ФКСБ

В прошлом сезоне румынской лиги коллектив завоевал 52 очка (учитывая сокращение после основного этапа) и стал чемпионом (уже 28 раз в истории), опередив «ЧФР Клуж» на 9 очков. В Кубке Румынии команда не смогла пробиться дальше группового этапа, а вот в игре за Суперкубок одолела тот же ЧФР Клуж со счетом 2:1. В прошлом году клуб также неплохо выступил в Лиге Европы, однако там потерпел поражение от «Лиона» в 1/8 финала.

Личные встречи

Помимо очного матча в рамках квалификации Лиги чемпионов, на прошлой неделе команды больше не пересекались в официальных поединках.

Интересные факты

Беспроигрышная серия «ФКСБ» в официальных играх длится уже 13 поединков, последний раз клуб проигрывал «Лиону» в мартовском матче ЛЕ.

В последних 8 матчах чемпионата прошлого сезона «Интер» одержал 8 побед.

«ФКСБ» забил 61 гол в прошлом сезоне чемпионата Румынии – 2-й лучший результат среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Интер Эскальдес: Диаз – Торрес, Пуэнтес, Санчез, Мугуруса, Муньос – Моедано, Алонсо, Де Ла Торре – Лопез, Германн

ФКСБ: Тирновану – Крецу, Нгезана, Альхассан, Радунович – Шут – Политич, Олару, Тенасе, Чисотти – Микулеску

Прогноз

Я поставлю на победу «ФКСБ» с форой -1 и коэффициентом 1.6.

Прогноз Sport.ua Интер Эскальдес ФКСБ ФКСБ с форой -1 1.6 Сделать ставку

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