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Лига Чемпионов
Интер Эскальдес
15.07.2025 21:30 - : -
ФКСБ
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Лига чемпионов
14 июля 2025, 17:20 |
49
0

Интер Эскальдес – ФКСБ. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Матч начнется 15 июля в 21:30 по Киеву

14 июля 2025, 17:20 |
49
0
Интер Эскальдес – ФКСБ. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФКСБ

Во вторник, 15 июля состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов между андоррским «Интером Эскальдес» и румынским «ФКСБ». По киевскому времени игра начнется в 21:30. Первая игра завершилась со счетом 1:3 в пользу «Стяуа».

Интер Эскальдес

За 27 игр местной Примеры коллектив завоевал 62 очка и стал чемпионом Андорры, опередив ближайшего конкурента на 7 баллов. Именно это достижение позволило клубу участвовать в квалификации ЛЧ. В кубке страны команда дошла до финала, где минимально одолела «АК Эскальдес». В прошлом году «Интер» также принимал участие в отборе еврокубков, однако уступил греческому «АЕКу» во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций.

ФКСБ

В прошлом сезоне румынской лиги коллектив завоевал 52 очка (учитывая сокращение после основного этапа) и стал чемпионом (уже 28 раз в истории), опередив «ЧФР Клуж» на 9 очков. В Кубке Румынии команда не смогла пробиться дальше группового этапа, а вот в игре за Суперкубок одолела тот же ЧФР Клуж со счетом 2:1. В прошлом году клуб также неплохо выступил в Лиге Европы, однако там потерпел поражение от «Лиона» в 1/8 финала.

Личные встречи

Помимо очного матча в рамках квалификации Лиги чемпионов, на прошлой неделе команды больше не пересекались в официальных поединках.

Интересные факты

  • Беспроигрышная серия «ФКСБ» в официальных играх длится уже 13 поединков, последний раз клуб проигрывал «Лиону» в мартовском матче ЛЕ.
  • В последних 8 матчах чемпионата прошлого сезона «Интер» одержал 8 побед.
  • «ФКСБ» забил 61 гол в прошлом сезоне чемпионата Румынии – 2-й лучший результат среди всех команд.

Возможные стартовые составы

Интер Эскальдес: Диаз – Торрес, Пуэнтес, Санчез, Мугуруса, Муньос – Моедано, Алонсо, Де Ла Торре – Лопез, Германн

ФКСБ: Тирновану – Крецу, Нгезана, Альхассан, Радунович – Шут – Политич, Олару, Тенасе, Чисотти – Микулеску

Прогноз

Я поставлю на победу «ФКСБ» с форой -1 и коэффициентом 1.6.

Прогноз Sport.ua
Интер Эскальдес
15 июля 2025 -
21:30
ФКСБ
ФКСБ с форой -1 1.6 Сделать ставку

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ФКСБ (Стяуа) Бухарест Интер Эскальдес Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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