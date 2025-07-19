Интер Эскальдес – ФКСБ Стяуа – 2:1. Андорра удивила. Видео голов и обзор

Вечером 15 июля состоялись ответные матчи первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Андоррский клуб Интер Эскальдес после выездного поражения (1:3) неожиданно оформил волевую победу над румынской Стяуа (2:1).

Стяуа открыла счет во второй игре: на 51-й минуте отличился Ристо Радунович. Но хозяева не сдались: Саша Андреу сравнял счет на 67-й минуте, а в конце встречи Александр Лльове забил победный гол в матче.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, однако этого оказалось недостаточно, чтобы пройти дальше. По сумме двух матчей сильнее оказались румыны.

По итогам двух встреч дальше прошла Стяуа, и во втором раунде сыграет против македонской Шкендии.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

Квалификация Q1. Ответные матчи, 15 июля 2025

Интер Эскальдес (Андорра) – ФКСБ [Стяуа] Бухарест (Румыния) – 2:1 (первый матч – 1:3)

Голы: Саша Андреу, 67, Лльове, 88 – Радунович, 51

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