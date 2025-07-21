Во вторник, 22 июля состоится игра 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между северомакедонской «Шкендией» и румынской «ФКСБ». По киевскому времени игра начнется в 21:00.

Шкендия

За 33 поединка прошлого сезона национальной лиги «Шкендия» набрала 70 очков и заняла 1-е место, опередив «Силекс» на 3 зачетных пункта. Но сделать «золотой дубль» команде не удалось – в Кубке Северной Македонии коллектив вылетел в полуфинале от «Струги». В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов клуб противостоял чемпиону Уэльса «Нью-Сейнтсу» и одолел его с общим счетом 2:1.

ФКСБ

В прошлом сезоне чемпионата Румынии «Стяуа» уже в семнадцатый раз в истории заняла 1-е место, на этот раз опередив на 9 очков ЧФР Клуж». Эту же команду ФКСБ обыграла и в июльской игре за Суперкубок страны. Из кубка столичный коллектив вылетел еще на стадии квалификации. В 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов румыны одолели андоррский «Интер Эскальдес» с общим счетом 4:3.

Интересные факты

«Шкендия» отличилась 59 забитыми голами в прошлом сезоне национального чемпионата – лучший показатель среди всех команд турнира.

В июле «Стяуа» провела уже 5 официальных матчей и одержала 3 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

«ФКСБ» пропустила 9 голов за 10 игр чемпионской группы – лучший показатель среди всех коллективов.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.69.

Прогноз Sport.ua Шкендия ФКСБ Тотал больше 2 1.69 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.