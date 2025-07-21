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Шкендия
22.07.2025 21:00 - : -
ФКСБ
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Лига чемпионов
21 июля 2025, 22:33 |
42
0

Шкендия – ФКСБ. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Матч начнется 22 июля в 21:00 по Киеву

21 июля 2025, 22:33 |
42
0
Шкендия – ФКСБ. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФКСБ

Во вторник, 22 июля состоится игра 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между северомакедонской «Шкендией» и румынской «ФКСБ». По киевскому времени игра начнется в 21:00.

Шкендия

За 33 поединка прошлого сезона национальной лиги «Шкендия» набрала 70 очков и заняла 1-е место, опередив «Силекс» на 3 зачетных пункта. Но сделать «золотой дубль» команде не удалось – в Кубке Северной Македонии коллектив вылетел в полуфинале от «Струги». В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов клуб противостоял чемпиону Уэльса «Нью-Сейнтсу» и одолел его с общим счетом 2:1.

ФКСБ

В прошлом сезоне чемпионата Румынии «Стяуа» уже в семнадцатый раз в истории заняла 1-е место, на этот раз опередив на 9 очков ЧФР Клуж». Эту же команду ФКСБ обыграла и в июльской игре за Суперкубок страны. Из кубка столичный коллектив вылетел еще на стадии квалификации. В 1-м раунде квалификации Лиги чемпионов румыны одолели андоррский «Интер Эскальдес» с общим счетом 4:3.

Интересные факты

  • «Шкендия» отличилась 59 забитыми голами в прошлом сезоне национального чемпионата – лучший показатель среди всех команд турнира.
  • В июле «Стяуа» провела уже 5 официальных матчей и одержала 3 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.
  • «ФКСБ» пропустила 9 голов за 10 игр чемпионской группы – лучший показатель среди всех коллективов.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.69.

Прогноз Sport.ua
Шкендия
22 июля 2025 -
21:00
ФКСБ
Тотал больше 2 1.69 Сделать ставку

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ФКСБ (Стяуа) Бухарест Шкендия прогнозы прогнозы на футбол Лига чемпионов
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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