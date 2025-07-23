Риека – Лудогорец – 0:0. Видеообзор матча

Во вторник, 22 июля, в городе Риека (Хорватия) состоялся первый матч квалификации Q2 Лиги Чемпионов 2025/26. «Риека» принимала болгарский клуб «Лудогорец».

Соперники вели достаточно жесткую борьбу. Это вылилось в пять желтых карточек на две команды в первом тайме.

После перерыва игроки «Риеки» действовали аккуратнее, а вот гости заработали еще четыре предупреждения. А вот забить ни одна из команд не смогла.

Ответный матч пройдет в Болгарии 30 июля. Начало матча в 20:30 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 22 июля, Хорватия

Риека (Хорватия) – Лудогорец (Болгария) – 0:0

Видеообзор матча