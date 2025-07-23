Риека – Лудогорец – 0:0. Видеообзор матча
Команды не порадовали зрителей голами
Во вторник, 22 июля, в городе Риека (Хорватия) состоялся первый матч квалификации Q2 Лиги Чемпионов 2025/26. «Риека» принимала болгарский клуб «Лудогорец».
Соперники вели достаточно жесткую борьбу. Это вылилось в пять желтых карточек на две команды в первом тайме.
После перерыва игроки «Риеки» действовали аккуратнее, а вот гости заработали еще четыре предупреждения. А вот забить ни одна из команд не смогла.
Ответный матч пройдет в Болгарии 30 июля. Начало матча в 20:30 по Киеву.
Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 22 июля, Хорватия
Риека (Хорватия) – Лудогорец (Болгария) – 0:0
Видеообзор матча
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