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Лига Чемпионов
Риека
22.07.2025 21:45 – FT 0 : 0
Лудогорец
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Лига чемпионов
23 июля 2025, 15:26 | Обновлено 23 июля 2025, 16:46
42
0

Риека – Лудогорец – 0:0. Видеообзор матча

Команды не порадовали зрителей голами

23 июля 2025, 15:26 | Обновлено 23 июля 2025, 16:46
42
0
Риека – Лудогорец – 0:0. Видеообзор матча
ФК Риека

Во вторник, 22 июля, в городе Риека (Хорватия) состоялся первый матч квалификации Q2 Лиги Чемпионов 2025/26. «Риека» принимала болгарский клуб «Лудогорец».

Соперники вели достаточно жесткую борьбу. Это вылилось в пять желтых карточек на две команды в первом тайме.

После перерыва игроки «Риеки» действовали аккуратнее, а вот гости заработали еще четыре предупреждения. А вот забить ни одна из команд не смогла.

Ответный матч пройдет в Болгарии 30 июля. Начало матча в 20:30 по Киеву.

Лига чемпионов 2025/26. Квалификация Q2. Первый матч. 22 июля, Хорватия

Риека (Хорватия) – Лудогорец (Болгария) – 0:0

Видеообзор матча

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видео голов и обзор Лига чемпионов Риека Лудогорец
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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