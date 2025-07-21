Риека – Лудогорец. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Матч начнется 22 июля в 21:45 по Киеву
Во вторник, 22 июля состоится игра 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между хорватской «Риекой» и болгарским «Лудогорцем». По киевскому времени игра начнется в 21:45.
Риека
За 36 поединков чемпионата Хорватии в прошлом сезоне коллектив набрал 65 зачетных пунктов и занял 1-е место, опередив «Динамо Загреб» благодаря лучшей статистике в очных встречах. Также команде удалось одержать победу в кубке страны, одержав в финале «Белупо» с общим счетом 2:1.
Лудогорец
В прошлом сезоне Первой лиги Болгарии клуб завоевал 83 очка за 36 игр и уже четырнадцатый раз подряд стал чемпионом. Также коллективу подчинился кубок страны – в финале «Лудогорец» минимально одолел столичное «ЦСКА». В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов болгары одолели минское «Динамо» с общим счетом 3:2.
Интересные факты
- «Риека» пропустила 21 гол за 36 игр в прошлом сезоне чемпионата Хорватии – лучший результат среди всех команд.
- Ни одна команда не забивала больше голов в прошлом розыгрыше болгарской лиги, чем «Лудогорец» – 70.
- В последних 7 играх на домашнем стадионе «Риека» одержала 6 побед.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.62.
21:45
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