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Риека
22.07.2025 21:45 - : -
Лудогорец
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Лига чемпионов
21 июля 2025, 23:30 |
46
0

Риека – Лудогорец. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Матч начнется 22 июля в 21:45 по Киеву

21 июля 2025, 23:30 |
46
0
Риека – Лудогорец. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
ФК Лудогорец

Во вторник, 22 июля состоится игра 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между хорватской «Риекой» и болгарским «Лудогорцем». По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Риека

За 36 поединков чемпионата Хорватии в прошлом сезоне коллектив набрал 65 зачетных пунктов и занял 1-е место, опередив «Динамо Загреб» благодаря лучшей статистике в очных встречах. Также команде удалось одержать победу в кубке страны, одержав в финале «Белупо» с общим счетом 2:1.

Лудогорец

В прошлом сезоне Первой лиги Болгарии клуб завоевал 83 очка за 36 игр и уже четырнадцатый раз подряд стал чемпионом. Также коллективу подчинился кубок страны – в финале «Лудогорец» минимально одолел столичное «ЦСКА». В 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов болгары одолели минское «Динамо» с общим счетом 3:2.

Интересные факты

  • «Риека» пропустила 21 гол за 36 игр в прошлом сезоне чемпионата Хорватии – лучший результат среди всех команд.
  • Ни одна команда не забивала больше голов в прошлом розыгрыше болгарской лиги, чем «Лудогорец» – 70.
  • В последних 7 играх на домашнем стадионе «Риека» одержала 6 побед.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.62.

Прогноз Sport.ua
Риека
22 июля 2025 -
21:45
Лудогорец
Тотал больше 2 1.62 Сделать ставку

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Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
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