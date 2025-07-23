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Лига чемпионов
23 июля 2025, 11:59 | Обновлено 23 июля 2025, 12:05
466
0

Матч в Глазго – самый посещаемый в Лиге чемпионов 22 июля

Поединок «Рейнджерс» – «Панатинаикос» посетили почти 50 тысяч зрителей

23 июля 2025, 11:59 | Обновлено 23 июля 2025, 12:05
466
0
Матч в Глазго – самый посещаемый в Лиге чемпионов 22 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились большинство первых матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В матчах, которые прошли 22 июля, рекорд посещаемости был зафиксирован в Глазго, где «Рейнджерс» играл против «Панатинаикоса». Поединок посетили почти 50 тысяч зрителей.

Наименьшая зрительская аудитория была зафиксирована на матче «Линкольна» против «Црвены Звезды».

Посещаемость матчей Лиги чемпионов 22 июля

  • 49 548: Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)
  • 24 859: Лех (Польша) – Брейдаблик (Исландия)
  • 18 257: Слован (Словакия) – Зриньски (Босния и Герцеговина)
  • 17 897: Копенгаген (Дания) – Дрита (Косово)
  • 11 055: Виктория (Чехия) – Серветт (Швейцария)
  • 7 731: Риека (Хорватия) – Лудогорец (Болгария)
  • 4 557: Пафос (Кипр) – Маккаби Т.-А. (Израиль)
  • 4 438: Шкендия (Северная Македония) – ФКСБ (Румыния)
  • 2 912: КуПС (Финляндия) – Кайрат (Казахстан)
  • 2 800: Ноах (Армения) – Ференцварош (Венгрия)
  • 1 760: Хамрун Спартанс (Мальта) – Динамо (Украина)
  • 1 674: РФШ (Латвия) – Мальме (Швеция)
  • 622: Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Црвена Звезда (Сербия)
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Лига чемпионов Глазго Рейнджерс Панатинаикос Линкольн Ред Импс Црвена Звезда статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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