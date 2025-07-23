Матч в Глазго – самый посещаемый в Лиге чемпионов 22 июля
Поединок «Рейнджерс» – «Панатинаикос» посетили почти 50 тысяч зрителей
Закончились большинство первых матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
В матчах, которые прошли 22 июля, рекорд посещаемости был зафиксирован в Глазго, где «Рейнджерс» играл против «Панатинаикоса». Поединок посетили почти 50 тысяч зрителей.
Наименьшая зрительская аудитория была зафиксирована на матче «Линкольна» против «Црвены Звезды».
Посещаемость матчей Лиги чемпионов 22 июля
- 49 548: Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)
- 24 859: Лех (Польша) – Брейдаблик (Исландия)
- 18 257: Слован (Словакия) – Зриньски (Босния и Герцеговина)
- 17 897: Копенгаген (Дания) – Дрита (Косово)
- 11 055: Виктория (Чехия) – Серветт (Швейцария)
- 7 731: Риека (Хорватия) – Лудогорец (Болгария)
- 4 557: Пафос (Кипр) – Маккаби Т.-А. (Израиль)
- 4 438: Шкендия (Северная Македония) – ФКСБ (Румыния)
- 2 912: КуПС (Финляндия) – Кайрат (Казахстан)
- 2 800: Ноах (Армения) – Ференцварош (Венгрия)
- 1 760: Хамрун Спартанс (Мальта) – Динамо (Украина)
- 1 674: РФШ (Латвия) – Мальме (Швеция)
- 622: Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Црвена Звезда (Сербия)
🔵 UCL Q2 first leg attendances (22 July):— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 23, 2025
49,548 🏴 Rangers - 🇬🇷 Panathinaikos
24,859 🇵🇱 Lech Poznan - 🇮🇸 Breidablik
18,257 🇸🇰 Slovan B. - 🇧🇦 Zrinjski
17,897 🇩🇰 FCK - 🇽🇰 Drita
11,055 🇨🇿 V. Plzen - 🇨🇭 Servette
7,731 🇭🇷 Rijeka - 🇧🇬 Ludogorets
4,557 🇨🇾 Pafos - 🇮🇱 Maccabi TA
4,438…
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