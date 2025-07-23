Матч в Глазго – самый посещаемый в Лиге чемпионов 22 июля

Закончились большинство первых матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

В матчах, которые прошли 22 июля, рекорд посещаемости был зафиксирован в Глазго, где «Рейнджерс» играл против «Панатинаикоса». Поединок посетили почти 50 тысяч зрителей.

Наименьшая зрительская аудитория была зафиксирована на матче «Линкольна» против «Црвены Звезды».

Посещаемость матчей Лиги чемпионов 22 июля

49 548: Рейнджерс (Шотландия) – Панатинаикос (Греция)

24 859: Лех (Польша) – Брейдаблик (Исландия)

18 257: Слован (Словакия) – Зриньски (Босния и Герцеговина)

17 897: Копенгаген (Дания) – Дрита (Косово)

11 055: Виктория (Чехия) – Серветт (Швейцария)

7 731: Риека (Хорватия) – Лудогорец (Болгария)

4 557: Пафос (Кипр) – Маккаби Т.-А. (Израиль)

4 438: Шкендия (Северная Македония) – ФКСБ (Румыния)

2 912: КуПС (Финляндия) – Кайрат (Казахстан)

2 800: Ноах (Армения) – Ференцварош (Венгрия)

1 760: Хамрун Спартанс (Мальта) – Динамо (Украина)

1 674: РФШ (Латвия) – Мальме (Швеция)

622: Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Црвена Звезда (Сербия)