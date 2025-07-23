Результаты дня Лиги чемпионов. Жаркая игра Динамо на Мальте, гол Кухаревича
22 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Вечером 22 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.
Киевский клуб Динамо удачно начал выступление в ЛЧ, на выезде победив Хамрун Спартанс из Мальты (3:0), игра состоялась в городе Паола.
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Голы забили: Владислав Ванат – в первом тайме, Виталий Буяльский – после перерыва, а финальную точку поставил Назар Волошин в компенсированное время. Ответный матч запланирован на 29 июля в польском Люблине.
Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Пафос (Кипр) – Маккаби Тель-Авив (1:1 в первом матче).
Украинский форвард Николай Кухаревич вышел на замену на 86-й минуте и забил гол за Слован из Братиславы на 90+3 минуте. Его команда разгромила боснийский Зриньски со счетом 4:0.
Шотландский Рейнджерс дома переиграл греческий Панатинаикос (2:0). Команда, которая проиграет это двухматчевое противостояние, встретится с донецким Шахтером в Q3 Лиги Европы, если горняки обыграют турецкий Бешикташ в Q2 ЛЕ.
🔹 Лига чемпионов. Квалификация Q2
Первые матчи. 22 июля
Хамрун Спартанс (Мальта) – Динамо Киев (Украина) – 0:3
Голы: Ванат, 13, Буяльский, 76, Волошин, 90+2
Все результаты Q2 ЛЧ
Потенциальные пары Q3 ЛЧ
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