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Лига чемпионов
23 июля 2025, 00:43 | Обновлено 23 июля 2025, 01:16
262
0

Результаты дня Лиги чемпионов. Жаркая игра Динамо на Мальте, гол Кухаревича

22 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов

23 июля 2025, 00:43 | Обновлено 23 июля 2025, 01:16
262
0
Результаты дня Лиги чемпионов. Жаркая игра Динамо на Мальте, гол Кухаревича
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 июля состоялись первые матчи 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов 2025/26.

Киевский клуб Динамо удачно начал выступление в ЛЧ, на выезде победив Хамрун Спартанс из Мальты (3:0), игра состоялась в городе Паола.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голы забили: Владислав Ванат – в первом тайме, Виталий Буяльский – после перерыва, а финальную точку поставил Назар Волошин в компенсированное время. Ответный матч запланирован на 29 июля в польском Люблине.

Победитель противостояния выйдет в Q3 Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары Пафос (Кипр) – Маккаби Тель-Авив (1:1 в первом матче).

Украинский форвард Николай Кухаревич вышел на замену на 86-й минуте и забил гол за Слован из Братиславы на 90+3 минуте. Его команда разгромила боснийский Зриньски со счетом 4:0.

Шотландский Рейнджерс дома переиграл греческий Панатинаикос (2:0). Команда, которая проиграет это двухматчевое противостояние, встретится с донецким Шахтером в Q3 Лиги Европы, если горняки обыграют турецкий Бешикташ в Q2 ЛЕ.

🔹 Лига чемпионов. Квалификация Q2

Первые матчи. 22 июля

Хамрун Спартанс (Мальта) – Динамо Киев (Украина) – 0:3

Голы: Ванат, 13, Буяльский, 76, Волошин, 90+2

Все результаты Q2 ЛЧ

Потенциальные пары Q3 ЛЧ

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Динамо Киев Александр Шовковский Лига чемпионов Хамрун Спартанс статистические расклады Николай Кухаревич Панатинаикос Риека Глазго Рейнджерс Копенгаген Црвена Звезда Зриньски Мостар Бранн Серветт Мальме Карабах Агдам Виктория Пльзень Ференцварош Слован Братислава Лех Познань Кайрат Алматы Маккаби Тель-Авив Шкендия Лудогорец ФКСБ (Стяуа) Бухарест РБ Зальцбург Пафос Дрита КуПС РФШ Рига Ноа Ереван Линкольн Ред Импс Брейдаблик Шелбурн выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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