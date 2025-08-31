Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб

Спортивный директор римской «Ромы» Фредерик Массара заявил, что украинский форвард Артем Довбик не перейдет в «Милан».

«Обмен Довбика на Хименеса не состоялся. Последние несколько часов были суетой, это правда, но на данный момент вообще ничего не происходит. Сегодня Довбик является нападающим «Ромы», и мы этим довольны.

В прошлом году он забил 17 голов, но правда в том, что на трансферном рынке сейчас в центре внимания – нападающие. Мы довольны своим составом. Мы понимаем, что в последние несколько дней могут быть сюрпризы, но на данный момент я их не вижу», – сказал Массара в интервью Sky Sport 24.

Ранее сообщалось, что Довбик был поражен тем, что «Рома» выставила его на трансфер.