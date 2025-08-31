Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
Италия
31 августа 2025, 16:34 | Обновлено 31 августа 2025, 16:51
1404
2

Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб

В римском клубе все четко разъяснили

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Спортивный директор римской «Ромы» Фредерик Массара заявил, что украинский форвард Артем Довбик не перейдет в «Милан».

«Обмен Довбика на Хименеса не состоялся. Последние несколько часов были суетой, это правда, но на данный момент вообще ничего не происходит. Сегодня Довбик является нападающим «Ромы», и мы этим довольны.

В прошлом году он забил 17 голов, но правда в том, что на трансферном рынке сейчас в центре внимания – нападающие. Мы довольны своим составом. Мы понимаем, что в последние несколько дней могут быть сюрпризы, но на данный момент я их не вижу», – сказал Массара в интервью Sky Sport 24.

Ранее сообщалось, что Довбик был поражен тем, что «Рома» выставила его на трансфер.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ванат следующий. Жирона подписала игрока Марселя
«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан
Трансфер еще возможен. Трубином интересуются несколько клубов
Милан Рома Рим Серия A трансферы чемпионат Италии по футболу Артем Довбик трансферы Серии A Фредерик Массара
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
MaximusOne
Come to Kudrivka
Ответить
0
Обсервер Влад
Цікаво, про що б спорт.уа писав, якби не безкінечний потік трансферних пліток від бабок на лавочках під під'їздом? Напевно стрічка новин була б пуста цілими днями
Ответить
0
