Источник: Довбик был ошеломлен тем, что Рома выставила его на трансфер
Артем не ожидал такого поворота
В Италии сообщили, как украинский форвард Артем Довбик отреагировал на то, что римская «Рома» выставила его на трансфер.
Так, по информации Roma News, 28-летний нападающий был ошеломлен новостью, которую ему сообщили на тренировочной базе представители клуба.
Отмечается, что украинец не ожидал, что в «Роме» откажутся от его услуг в заключительные дни трансферного окна. Артем рассчитывал, что текущий сезон он проведет в римском клубе и попытается убедить нового главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини, что он заслуживает места в стартовом составе.
Сообщалось, что «Рома» готова обменять Довбика в лагерь конкурента.
