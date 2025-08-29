Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Довбик был ошеломлен тем, что Рома выставила его на трансфер
Италия
29 августа 2025, 18:05 |
1606
0

Источник: Довбик был ошеломлен тем, что Рома выставила его на трансфер

Артем не ожидал такого поворота

29 августа 2025, 18:05 |
1606
0
Источник: Довбик был ошеломлен тем, что Рома выставила его на трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В Италии сообщили, как украинский форвард Артем Довбик отреагировал на то, что римская «Рома» выставила его на трансфер.

Так, по информации Roma News, 28-летний нападающий был ошеломлен новостью, которую ему сообщили на тренировочной базе представители клуба.

Отмечается, что украинец не ожидал, что в «Роме» откажутся от его услуг в заключительные дни трансферного окна. Артем рассчитывал, что текущий сезон он проведет в римском клубе и попытается убедить нового главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини, что он заслуживает места в стартовом составе.

Сообщалось, что «Рома» готова обменять Довбика в лагерь конкурента.

По теме:
Клубы из АПЛ и Серии А вышли на Ман Сити. В центре внимания защитник
Предложение сделано. Клубы топ-5 лиги нацелились на вингера сборной Украины
Покинул дом. Вингер Ман Юнайтед с семьей переехал жить в отель
Рома Рим трансферы Артем Довбик трансферы Серии A
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Теннис | 28 августа 2025, 22:17 25
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025
Костюк добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала US Open 2025

Марта в трех сетах одолела Зейнеп Сонмез во втором раунде Открытого чемпионата США

Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Футбол | 29 августа 2025, 00:36 122
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций

Команда Турана в тяжелой игре добыла право на еврокубковую осень

Левый Берег победил и поднялся в топ-2. Результаты дня в Первой лиге
Футбол | 29.08.2025, 18:10
Левый Берег победил и поднялся в топ-2. Результаты дня в Первой лиге
Левый Берег победил и поднялся в топ-2. Результаты дня в Первой лиге
ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо снова уволен. Украинец приложил руку
Футбол | 29.08.2025, 10:50
ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо снова уволен. Украинец приложил руку
ОФИЦИАЛЬНО. Моуриньо снова уволен. Украинец приложил руку
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Футбол | 29.08.2025, 06:23
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Корзины посева Лиги конференций. Куда попали Шахтер и Динамо?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 7
Футбол
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
Назван единственный поединок, который имеет смысл для Усика
28.08.2025, 06:56
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
ШОВКОВСКИЙ: «Ни на какую голову не налезает. Вы бы Ярмоленко не увидели»
27.08.2025, 19:47 6
Футбол
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
28.08.2025, 00:02 1
Бокс
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
Бенфика с Трубиным выбила Фенербахче Моуриньо и вышла в основной этап ЛЧ
27.08.2025, 23:59 16
Футбол
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
28.08.2025, 19:47 9
Футбол
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
Ман Юнайтед в безумной серии пенальти вылетел с Кубка лиги от клуба из D4
28.08.2025, 00:16 23
Футбол
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
28.08.2025, 07:12 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем