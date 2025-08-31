Трансфер еще возможен. Трубином интересуются несколько клубов

Украинский вратарь лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин может сменить клуб до закрытия летнего трансферного окна, сообщает Bola na Rede.

На 24-летнего голкипера есть несколько претендентов, проявляющих интерес к его подписанию. Среди них – клубы английской Премьер-лиги, находящиеся в поиске нового вратаря.

Однако отмечается, что сам Трубин доволен в «Бенфике», а лиссабонцы хотят сохранить игрока. Трансфер украинца до закрытия окна будет непростым, но между клубами есть определённые контакты.

Ранее тренер «Бенфики» четко разъяснил ситуацию с Трубиным.