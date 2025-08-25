«Мне все ясно». Тренер Бенфики четко прояснил ситуацию с Трубиным

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже объяснил, почему украинский вратарь его команды Анатолий Трубин остался на скамейке запасных в матче третьего тура чемпионата Португалии с «Тонделой».

«Я отношусь к Самуэлю Соарешу так же, как и к любому другому нашему игроку. Он играет на очень высоком уровне, и мы продолжаем с ним работать дальше.

Мне все ясно. Трубин будет играть в матче с «Фенербахче», а Самуэл будет играть, когда понадобится. Мы очень уверены в наших вратарях», – цитирует Лаже Mais Futebol.

Сообщалось, что «Бенфика» кардинально изменила решение по Трубину.