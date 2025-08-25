Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Мне все ясно». Тренер Бенфики четко прояснил ситуацию с Трубиным
Португалия
25 августа 2025, 13:43 | Обновлено 25 августа 2025, 13:44
«Мне все ясно». Тренер Бенфики четко прояснил ситуацию с Трубиным

Бруну Лаже заявил, что украинец будет играть в следующем матче

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже объяснил, почему украинский вратарь его команды Анатолий Трубин остался на скамейке запасных в матче третьего тура чемпионата Португалии с «Тонделой».

«Я отношусь к Самуэлю Соарешу так же, как и к любому другому нашему игроку. Он играет на очень высоком уровне, и мы продолжаем с ним работать дальше.

Мне все ясно. Трубин будет играть в матче с «Фенербахче», а Самуэл будет играть, когда понадобится. Мы очень уверены в наших вратарях», – цитирует Лаже Mais Futebol.

Сообщалось, что «Бенфика» кардинально изменила решение по Трубину.

Шахтер открыт к продаже Судакова. Но в Бенфике не спешат этим пользоваться
Где Трубин? Наставник Бенфики выбрал голкипера на матч Лиги чемпионов
Третья победа подряд. Порту разгромил Каза Пию в чемпионате
Бруну Лаже Анатолий Трубин Бенфика Самуэл Соареш чемпионат Португалии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
