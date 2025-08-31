Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте
После пропущенного гола вместо Михайленко вышел Бражко
Киевское "Динамо" пропустило от житомирского "Полесья" на 7-й минуте матча.
Команды встречаются в поединке 4-го тура УПЛ.
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский сразу решил провести замену. Вместо Николая Михайленко на поле вышел Владимир Бражко.
Замена произошла уже на 9-й минуте матча.
Пока неизвестно, остался ли Александр Шовковский недовольным действиями Михайленко, была ли замена вынужденной.
