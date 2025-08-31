Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 16:03 |
2050
0

Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте

После пропущенного гола вместо Михайленко вышел Бражко

31 августа 2025, 16:03 |
2050
0
Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте
ФК Динамо. Николай Михайленко

Киевское "Динамо" пропустило от житомирского "Полесья" на 7-й минуте матча.

Команды встречаются в поединке 4-го тура УПЛ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский сразу решил провести замену. Вместо Николая Михайленко на поле вышел Владимир Бражко.

Замена произошла уже на 9-й минуте матча.

Пока неизвестно, остался ли Александр Шовковский недовольным действиями Михайленко, была ли замена вынужденной.

По теме:
Первая лига. Ингулец на выезде разгромил Подолье
ВИДЕО. Дубль от капитана. Буяльский забил Полесью гол в раздевалку
Динамо – Полесье. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Динамо Киев Полесье Житомир Динамо - Полесье чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Шовковский Владимир Бражко Николай Михайленко
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Футбол | 31 августа 2025, 08:37 60
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера

Алексей Сливченко считает, что нельзя забывать, за сколько Георгия торговали год назад…

Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
Бокс | 30 августа 2025, 23:45 1
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха
Назван бой, которым завершит карьеру Усик. Мегафайт от Аль-Шейха

Спенср Браун уверен, что трилогия между Александром и Фьюри состоится

«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан
Футбол | 31.08.2025, 16:01
«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан
«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Теннис | 30.08.2025, 22:10
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Георгий Судаков стал четвертым украинцем в истории Бенфики
Футбол | 31.08.2025, 09:20
Георгий Судаков стал четвертым украинцем в истории Бенфики
Георгий Судаков стал четвертым украинцем в истории Бенфики
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место Судакову. Бенфика объявила об уходе лидера
ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место Судакову. Бенфика объявила об уходе лидера
29.08.2025, 19:41 7
Футбол
Андердоги выбили двукратных чемпионов. Определен первый участник 1/4 ЧМ
Андердоги выбили двукратных чемпионов. Определен первый участник 1/4 ЧМ
29.08.2025, 16:15
Волейбол
Хацкевич нашел замену для Ваната в Динамо: «Он заслуживает»
Хацкевич нашел замену для Ваната в Динамо: «Он заслуживает»
29.08.2025, 16:16 6
Футбол
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
31.08.2025, 09:06 7
Теннис
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 7
Бокс
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
30.08.2025, 07:16 126
Футбол
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
31.08.2025, 10:02 24
Бокс
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
30.08.2025, 13:33 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем