Моментальная реакция. Шовковский провел замену на 9-й минуте

Киевское "Динамо" пропустило от житомирского "Полесья" на 7-й минуте матча.

Команды встречаются в поединке 4-го тура УПЛ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский сразу решил провести замену. Вместо Николая Михайленко на поле вышел Владимир Бражко.

Замена произошла уже на 9-й минуте матча.

Пока неизвестно, остался ли Александр Шовковский недовольным действиями Михайленко, была ли замена вынужденной.