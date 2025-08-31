Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 13:58 | Обновлено 31 августа 2025, 14:01
0

Стало известно, когда экс-игрок Динамо вернется в футбол после ДТП

Ориховский планирует тренироваться в общей группе в октябре

Стало известно, когда экс-игрок Динамо вернется в футбол после ДТП
ФК Колос. Павел Ориховский

29 августа ФК «Колос» и полузащитник Павел Ориховский прекратили сотрудничество, хотя у игрока был действующий контракт до конца 2025 года.

По имеющейся информации, после июльского ДТП Ореховский долгое время был вне футбола, но постепенно его состояние здоровья улучшалось, что дает основания надеяться на возвращение в строй уже в октябре. В составе какой команды – станет известно позже.

Как стало известно Sport.ua, сейчас Павел Ориховский сосредоточен на восстановлении по индивидуальной программе.

Кроме «Колоса», 29-летний Павел Ориховский защищал цвета «Динамо», «Черноморца», киевского «Арсенала», «Руха», сыграл 22 матча за сборные Украины разных возрастных категорий.

Ранее мы сообщали, что «Колос» подписал легионера после трансфера Велетня в «Полесье».

Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
