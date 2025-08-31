Известный тренер поделился ожиданиями от матча между Динамо и Полесьем

Бывший игрок киевского «Динамо», а также известный футбольный тренер, Владимир Шаран поделился ожиданиями от будущего поединка третьего тура УПЛ между «Динамо» и «Полесьем».

«Безусловно, матч «Динамо» – «Полесье» можно назвать центральным в туре. Уверен, нас ждет интригующая игра. Житомиряне неплохо выглядели в первом тайме против «Фиорентины», но было видно, что проблемы в обороне у команды остаются. Что касается чемпионата, то «Полесье» после двух подряд поражений поставит на карту все, чтобы не уехать из столицы с пустыми руками.

В лучшем состоянии сейчас находится «Полесье». От них мало кто ожидал успеха в матчах с «Фиорентиной». Да, команда Руслана Ротаня по ходу ответного матча была близка к сенсации, но лишь до того момента, пока итальянцы не взяли себя в руки. На житомирян не давил результат. А «Динамо», в свою очередь, начинало в Лиге чемпионов, а в итоге будет выступать только в Лиге конференций», – сказал Шаран.

Поединок между клубами пройдет 31 августа на стадионе имени Валерия Лобановского. Начнется игра в 15:30 по киевскому времени.