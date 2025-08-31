Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
31 августа 2025, 09:57 |
263
0

Костюк добыла 30 побед на GS за 52 матча. Только Элина сделала это быстрее

Марта стала пятой украинкой, которой удалось выйти в 1/8 финала US Open

31 августа 2025, 09:57 |
263
0
Костюк добыла 30 побед на GS за 52 матча. Только Элина сделала это быстрее
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

30 августа Марта Костюк переиграла Диан Парри со счетом 3:6, 6:4, 6:2 и вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2025.

Костюк впервые в карьере пробилась в четвертый раунд US Open. Ее следующей соперницей будет Каролина Мухова.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Марта добыла 30-ю победу на турнирах Grand Slam за 52 матча. Костюк – третья украинка, которой удалось покорить эту отметку после Элины Свитолиной (108) и Леси Цуренко (38). Только Свитолина выиграла 30 матчей на мейджорах быстрее, чем Марта – за 50 поединков.

Костюк стала пятой украинской теннисисткой, которая вышла в 1/8 финала мейджора в Нью-Йорке. Ранее это делали Юлия Вакуленко (2007), Катерина Володько (2009), Леся Цуренко (2016, 2018) и Элина Свитолина (2017, 2019, 2021).

Марта Костюк Элина Свитолина US Open 2025 Леся Цуренко статистика Юлия Вакуленко Катерина Володько (Бондаренко)
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
