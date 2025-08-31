Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Как это было: Костюк в непростом матче одолела Парри в 3-м круге USO
US Open
31 августа 2025, 08:47 |
191
0

Смотрите фотогалерею матча 1/16 финала Открытого чемпионата США 2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Диан Парри

30 августа вторая ракетка Украины Марта Костюк переиграла Диан Парри в матче 1/16 финала Открытого чемпионата США 2025.

Украинка добыла победу со счетом 3:6, 6:4, 6:2 за 2 часа и 27 минут. Это была третья встреча соперниц, Марта в третий раз одолела Диан.

Sport.ua предлагает ознакомиться с фотогалереей поединка Костюк – Парри!

Марта впервые в карьере вышла в четвертый раунд US Open. Ее следующей соперницей будет Каролина Мухова, которая занимает 13-е место в рейтинге WTA.

фото фотогалерея Марта Костюк Диан Парри US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
