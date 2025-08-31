Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Где смотреть онлайн матч 4-го тура чемпионата Украины ЛНЗ – Верес
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 06:38 | Обновлено 31 августа 2025, 06:43
Поединок Премьер-лиги состоится 31 августа в 13:00 по киевскому времени

УПЛ

В воскресенье, 31 августа, состоится поединок четвёртого тура Украинской Премьер-лиги между клубами ЛНЗ Черкассы и «Верес» Ровно.

Команды встретятся на стадионе «Черкассы Арена» в городе Черкассы.

Начало матча – в 13:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице ЛНЗ занимает шестое место, имея в активе семь очков. «Верес» располагается на 14-й позиции – ноль баллов.

Последний матч между командами прошёл 25 мая 2025 года на стадионе «Авангард» в Ровно. В той встрече клубы во втором тайме обменялись голами и завершили игру вничью (1:1).

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
