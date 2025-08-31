Где смотреть онлайн матч 4-го тура чемпионата Украины ЛНЗ – Верес

В воскресенье, 31 августа, состоится поединок четвёртого тура Украинской Премьер-лиги между клубами ЛНЗ Черкассы и «Верес» Ровно.

Команды встретятся на стадионе «Черкассы Арена» в городе Черкассы.

Начало матча – в 13:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице ЛНЗ занимает шестое место, имея в активе семь очков. «Верес» располагается на 14-й позиции – ноль баллов.

Последний матч между командами прошёл 25 мая 2025 года на стадионе «Авангард» в Ровно. В той встрече клубы во втором тайме обменялись голами и завершили игру вничью (1:1).

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.