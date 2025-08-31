Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Дженоа
31.08.2025 19:30 - : -
Ювентус
Италия
Дженоа – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 31 августа в 19:30 по Киеву

Дженоа – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

31 августа на Луиджи Феррарис пройдет матч 2-го тура Серии А Италии, в котором Дженоа встретится с Ювентусом. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Дженоа

Команда из-за ошибок после очередной смены владельца окуналась во второй дивизион, но Джилардино сумел вытащить ее назад и удержать в Серии А. Что не получилось у Альберто, это на фоне кадровых потерь годичной давности (в том числе перелома ноги Малиновского) эффективно перестроить игру. Снова результат на более-менее приличном уровне начали давать уже при Патрике Виейра. В итоге, набрав 43 очка, клуб закончил на тринадцатой позиции.

Сейчас не обошлось без новых продаж - как минимум, ушли перспективные де Винтер и Аханор. Но при этом состав пополнился такими игроками, как Карбони, Коломбо и Эстигор. Эти новички дебютировали в поединке с Лечче. Получилось так себе - с явно более слабым соперником дома закончили нулевой ничьей, так и не забив аутсайдеру. Несмотря на 0:0, Малиновский так и просидел на скамейке запасных.

Ювентус

Клуб после долгожданного подъема годичной давности (кубок страны и третье место в чемпионате) явно не угадал со ставкой на Тиаго Мотту. Это признали увольнением молодого специалиста, и данный шаг позволил спасти хотя бы в Серии А положение. Тудор, что вернулся в Турин уже в статусе главного тренера, выиграл тяжелую гонку у Ромы буквально в одно очко. Таким образом, пропуск в Лигу чемпионов все же сохранили.

При этом на клубном чемпионате мира хорват с новыми подопечными проявил себя посредственно. Уже в 1/8 финала там итальянцы проиграли 0:1 мадридскому Реалу. Но при этом в Серии А начали с уверенной, 2:0, победы над Пармой. Причем главный летний новичок, пришедший свободным агентом Дэвид, открывал счет.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне туринский гранд дважды обыграл своего соперника.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех гостей в Генуе. Старт у Йылдыза (именно он оба раза в первом туре выступил как ассистент) и компании вышел отличным - поверим, что они выиграют на выезде (коэффициент - 1,89).

Прогноз Sport.ua
Дженоа
31 августа 2025 -
19:30
Ювентус
