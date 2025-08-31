Возвращение Малиновского. Ювентус в гостях одолел Дженоа

В воскресенье, 31 августа, состоялся матч второго тура итальянской Серии А между «Дженоа» и туринским «Ювентусом».

Встречу принимал стадион «Луиджи Феррасис» в Генуе. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по киевскому времени.

Гости добыли победу со счетом 1:0 благодаря голу Душана Влаховича.

На 65-й минуте со скамьи запасных вышел украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский. Это его первое появление на поле в чемпионате Италии с 4 апреля.

В матче между «Торино» и «Фиорентины» была зафиксирована ничья – 0:0.

Серия А. 2-й тур

Дженоа – Ювентус – 0:1

Голы: Влахович, 73

