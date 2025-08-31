Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Возвращение Малиновского. Ювентус в гостях одолел Дженоа
Чемпионат Италии
Торино
31.08.2025 19:30 – FT 0 : 0
Фиорентина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
31 августа 2025, 21:16 | Обновлено 31 августа 2025, 22:33
812
0

Возвращение Малиновского. Ювентус в гостях одолел Дженоа

На 65-й минуте на поле появился Руслан Малиновский

31 августа 2025, 21:16 | Обновлено 31 августа 2025, 22:33
812
0
Возвращение Малиновского. Ювентус в гостях одолел Дженоа
Getty Images/Global Images Ukraine. Душан Влахович

В воскресенье, 31 августа, состоялся матч второго тура итальянской Серии А между «Дженоа» и туринским «Ювентусом».

Встречу принимал стадион «Луиджи Феррасис» в Генуе. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Гости добыли победу со счетом 1:0 благодаря голу Душана Влаховича.

На 65-й минуте со скамьи запасных вышел украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский. Это его первое появление на поле в чемпионате Италии с 4 апреля.

В матче между «Торино» и «Фиорентины» была зафиксирована ничья – 0:0.

Серия А. 2-й тур

Дженоа – Ювентус – 0:1

Голы: Влахович, 73

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

Торино – Фиорентина – 0:0

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

По теме:
Неудачный старт. Полесье не завоевало ни одной победы в последних 6 матчах
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
«Соглашение достигнуто». Известный журналист – о трансфере Довбика в Милан
Серия A чемпионат Италии по футболу Дженоа Ювентус - Дженоа Ювентус Душан Влахович Руслан Малиновский Фиорентина Торино
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 31 августа 2025, 16:00 9
Шахтер – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Начало эры «без Судакова», эра «без Кевина» – под вопросом

Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
Футбол | 31 августа 2025, 01:09 5
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой

Украинский защитник провел на поле все 90 минут

ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
Футбол | 31.08.2025, 00:17
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
Бокс | 31.08.2025, 10:02
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
Турнирная таблица УПЛ. Динамо без потерь, Шахтер и Колос – в топ-3
Футбол | 31.08.2025, 22:50
Турнирная таблица УПЛ. Динамо без потерь, Шахтер и Колос – в топ-3
Турнирная таблица УПЛ. Динамо без потерь, Шахтер и Колос – в топ-3
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 7
Бокс
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
Хет-трик Жоау Феликса. Аль-Наср отгрузил 5 мячей с 940-м голом Роналду
29.08.2025, 23:02 1
Футбол
Леоненко отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Будет очень сложно»
Леоненко отреагировал на трансфер Судакова в Бенфику: «Будет очень сложно»
29.08.2025, 21:53 1
Футбол
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
29.08.2025, 19:58
Биатлон
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
30.08.2025, 07:16 127
Футбол
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
30.08.2025, 22:10 25
Теннис
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
30.08.2025, 07:59 72
Футбол
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
30.08.2025, 19:59 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем