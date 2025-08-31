Ни с кем не разговаривал. Мичел впервые ответил на вопрос касательно Ваната

Главный тренер каталонской Жироны Мичел после матч против Севильи (0:2) в третьем туре Ла Лиги 2025/26 ответил на вопрос касательно скорого трансфера украинского форварда Владислава Ванат из киевского Динамо:

«Ванат? Я ни с кем не разговаривал. Мне сказали, что он был на стадионе, завтра будет с нами, но у меня нет новостей о том, что он уже подписал контракт или что сделка завершена. Если он здесь, надеюсь, что в итоге присоединится, но я этого не знаю».

В составе Жироны уже выступают два представителя Украины: вингер Виктор Цыганков и голкипер Владислав Крапивцов. Оба пропустили встречу против Севильи: Цыганков не попал в заявку из-за травмы, а Крапивцов уступил место в воротах Пауло Гассаниге.

По информации Фабрицио Романо, Жирона уже выплатила Динамо 20 миллионов евро отступных за Ваната.

Видеообзор матча Жирона – Севилья (0:2)