Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ни с кем не разговаривал. Мичел впервые ответил на вопрос касательно Ваната
Испания
31 августа 2025, 05:45 |
273
0

Ни с кем не разговаривал. Мичел впервые ответил на вопрос касательно Ваната

Владислав присутствовал на матче Жироны против Севильи в третьем туре Ла Лиги

31 августа 2025, 05:45 |
273
0
Ни с кем не разговаривал. Мичел впервые ответил на вопрос касательно Ваната
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер каталонской Жироны Мичел после матч против Севильи (0:2) в третьем туре Ла Лиги 2025/26 ответил на вопрос касательно скорого трансфера украинского форварда Владислава Ванат из киевского Динамо:

«Ванат? Я ни с кем не разговаривал. Мне сказали, что он был на стадионе, завтра будет с нами, но у меня нет новостей о том, что он уже подписал контракт или что сделка завершена. Если он здесь, надеюсь, что в итоге присоединится, но я этого не знаю».

В составе Жироны уже выступают два представителя Украины: вингер Виктор Цыганков и голкипер Владислав Крапивцов. Оба пропустили встречу против Севильи: Цыганков не попал в заявку из-за травмы, а Крапивцов уступил место в воротах Пауло Гассаниге.

По информации Фабрицио Романо, Жирона уже выплатила Динамо 20 миллионов евро отступных за Ваната.

Видеообзор матча Жирона – Севилья (0:2)

По теме:
Бетис – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Сельта – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФОТО. Когда будет трансфер? Ванат присутствовал на матче Жироны
Владислав Ванат Мичел (Мигель Анхель Санчес) Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жирона Севилья Жирона - Севилья
Даниил Агарков Источник
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Футбол | 30 августа 2025, 07:59 77
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб

«Бенфика» может приобрести Михаила

Александр АНТОНЕНКО: «Мы пытались сдержать соперника»
Футбол | 31 августа 2025, 05:36 0
Александр АНТОНЕНКО: «Мы пытались сдержать соперника»
Александр АНТОНЕНКО: «Мы пытались сдержать соперника»

Украинский специалист прокомментировал матч четвертого тура УПЛ

УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
Бокс | 30.08.2025, 22:33
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
УСИК: «Эта соседняя страна, которая не имела претензий к Украине»
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Теннис | 30.08.2025, 22:10
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Футбол | 31.08.2025, 00:07
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
29.08.2025, 14:01 2
Футбол
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
29.08.2025, 14:29 4
Футбол
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
29.08.2025, 14:53 288
Футбол
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 2
Бокс
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 6
Футбол
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
Британский боксер: «Усика не победить. Это доминирование на 10-15 лет»
30.08.2025, 04:00 7
Бокс
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
Романо подтвердил: Судаков станет игроком Бенфики. Названа сумма трансфера
29.08.2025, 06:25 133
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем