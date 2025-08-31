В двух матчах Лиги 1 за один день забито более 8 голов
Какими еще фактами запомнился матч «Тулуза» – «ПСЖ»?
В матче третьего тура французской Лиги 1 «ПСЖ» на выезде победил «Тулузу» со счетом 6:3.
Матч запомнился интересными статистическими фактами.
Сразу в один день в двух матчах Лиги 1 было забито не менее 8 мячей: «Лорьян» – «Лилль» (1:7) и «Тулуза» – «ПСЖ» (3:6).
Последний раз подобное произошло 20 апреля 2014 года («Лорьян» – «Монпелье» – 4:4, «Валансьен» – «Нант» – 2:6).
Хет-триком за «ПСЖ» отличился Жоау Невеш. Теперь в активе португальца 10 голов и 10 ассистов за клуб во всех турнирах.
Дезире Дуэ сыграл свой 46-й матч в 2025 году во всех турнирах, что является лучшим показателем среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов.
Брэдли Баркола, забив гол, совершил свое 50-е результативное действие в Лиге 1 (24 гола и 26 ассистов).
Украинский защитник Илья Забарный сыграл свой второй матч за чемпионов Франции.
Парижане забили три гола в первые пятнадцать минут матча впервые в своей истории.
8 - C’est seulement la seconde fois sur les 50 dernières années que deux matches de Ligue 1 produisent au moins huit buts la même journée, après le 20 avril 2014 (Lorient 4-4 Montpellier et Valenciennes 2-6 Nantes). Abondance. pic.twitter.com/iWcxt2p5Af— OptaJean (@OptaJean) August 30, 2025
46 - Désiré Doué va disputer son 46e match avec le Paris SG en 2025 toutes compétitions confondues, plus que tout autre joueur évoluant dans le Top 5 européen.— OptaJean (@OptaJean) August 30, 2025
A titre de comparaison, c’est le 24e match de Toulouse cette année.
Cadence. #TFCPSG pic.twitter.com/vNpbnCvd4N
3 – Paris SG have scored three goals in the first quarter of an hour of a match for the first time in their history in all competitions. Remarkable. #TFCPSG pic.twitter.com/Er7UpbRhOF— OptaJean (@OptaJean) August 30, 2025
🇵🇹 Joao Neves has scored 10 goals and provided 10 assists for PSG, winning 4 trophies. 🏆 pic.twitter.com/TlmiZ4Xpce— Sholy Nation Sports (@Sholynationsp) August 30, 2025
