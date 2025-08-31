Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В двух матчах Лиги 1 за один день забито более 8 голов
Франция
31 августа 2025, 01:58 |
26
0

В двух матчах Лиги 1 за один день забито более 8 голов

Какими еще фактами запомнился матч «Тулуза» – «ПСЖ»?

31 августа 2025, 01:58 |
26
0
В двух матчах Лиги 1 за один день забито более 8 голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче третьего тура французской Лиги 1 «ПСЖ» на выезде победил «Тулузу» со счетом 6:3.

Матч запомнился интересными статистическими фактами.

Сразу в один день в двух матчах Лиги 1 было забито не менее 8 мячей: «Лорьян» – «Лилль» (1:7) и «Тулуза» – «ПСЖ» (3:6).

Последний раз подобное произошло 20 апреля 2014 года («Лорьян» – «Монпелье» – 4:4, «Валансьен» – «Нант» – 2:6).

Хет-триком за «ПСЖ» отличился Жоау Невеш. Теперь в активе португальца 10 голов и 10 ассистов за клуб во всех турнирах.

Дезире Дуэ сыграл свой 46-й матч в 2025 году во всех турнирах, что является лучшим показателем среди всех игроков топ-5 европейских чемпионатов.

Брэдли Баркола, забив гол, совершил свое 50-е результативное действие в Лиге 1 (24 гола и 26 ассистов).

Украинский защитник Илья Забарный сыграл свой второй матч за чемпионов Франции.

Парижане забили три гола в первые пятнадцать минут матча впервые в своей истории.

По теме:
Стала известна оценка Забарного за матч с Тулузой
Трансфер Судакова стал одним из самых дорогих в истории украинского футбола
Тулуза – ПСЖ – 3:6. Забарный стал свидетелем голопада. Видеообзор матча
Тулуза чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный Брэдли Баркола Жоау Невеш Дезире Дуэ статистика Лилль Лорьян
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Футбол | 30 августа 2025, 07:59 77
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб
Шок: Мудрик может уйти из Челси. На Михаила нацелился известный клуб

«Бенфика» может приобрести Михаила

БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
Бокс | 30 августа 2025, 04:55 0
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок
БОГАЧУК: Усик на приколе, если выйдет с ним драться. Этот боксер – ребенок

Сергей о возможном бое Александра против Джейка Пола

«Всегда в моем сердце». Судаков прокомментировал уход из Шахтера
Футбол | 31.08.2025, 01:18
«Всегда в моем сердце». Судаков прокомментировал уход из Шахтера
«Всегда в моем сердце». Судаков прокомментировал уход из Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
Футбол | 31.08.2025, 00:17
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Это произошло! Судаков покинул Шахтер и перешел в новый клуб
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Футбол | 30.08.2025, 07:45
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 2
Бокс
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
30.08.2025, 07:16 124
Футбол
У Паркера не верят в бой с Усиком. Украинец отказался комментировать
У Паркера не верят в бой с Усиком. Украинец отказался комментировать
29.08.2025, 02:40 3
Бокс
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
29.08.2025, 08:33
Бокс
Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
Букмекеры после жеребьевки назвали фаворита на титул Лиги чемпионов
29.08.2025, 14:01 2
Футбол
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
29.08.2025, 08:29
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 6
Футбол
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
Штраф в 300 тысяч. Зинченко наказала налоговая служба Великобритании
29.08.2025, 13:57 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем