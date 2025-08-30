ВИДЕО. Шоу: матч Лиги 1 завершился со счетом 7:1. Все голы забиты за тайм
Лилль разгромил Лорьян в поединке третьего тура чемпионата Франции 2025/26
30 августа состоялся матч третьего тура Лиги 1 2025/26 между командами Лорьян и Лилль.
Поединок прошел на арене Стад дю Мустуар. Игра завершилась со счетом 7:1.
Все восемь мячей в этом поединке были забиты во втором тайме. Дубли за гостей оформили Матиас Фернандес-Пардо и Хамза Игамане.
Впервые за 28 лет в чемпионате Франции одна команда сумела забить семь голов за тайм – в 1997 это сделал Лион, который разбил Марсель 7:0.
В таблице Лиги 1 Лиль идет на первом месте с 7 очками за 3 игры. Обойти догов по итогам тура могут ПСЖ и Страсбург, у которых сейчас за два матча по 6 баллов.
Лига 1 2025/26. 3-й тур, 30 августа
Лорьян – Лилль – 1:7
Голы: Айегун, 64 – Перро, 46, Фернандес-Пардо, 53, 77, Игамане, 80, 90+3, Гаральдссон, 87, Сахрауи, 90+5
Видеообзор матча
События матча
