Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Шоу: матч Лиги 1 завершился со счетом 7:1. Все голы забиты за тайм
Чемпионат Франции
Лорьян
30.08.2025 18:00 – FT 1 : 7
Лилль
Франция
30 августа 2025, 20:42 | Обновлено 30 августа 2025, 20:45
ВИДЕО. Шоу: матч Лиги 1 завершился со счетом 7:1. Все голы забиты за тайм

Лилль разгромил Лорьян в поединке третьего тура чемпионата Франции 2025/26

30 августа 2025, 20:42 | Обновлено 30 августа 2025, 20:45
ВИДЕО. Шоу: матч Лиги 1 завершился со счетом 7:1. Все голы забиты за тайм
Getty Images/Global Images Ukraine

30 августа состоялся матч третьего тура Лиги 1 2025/26 между командами Лорьян и Лилль.

Поединок прошел на арене Стад дю Мустуар. Игра завершилась со счетом 7:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Все восемь мячей в этом поединке были забиты во втором тайме. Дубли за гостей оформили Матиас Фернандес-Пардо и Хамза Игамане.

Впервые за 28 лет в чемпионате Франции одна команда сумела забить семь голов за тайм – в 1997 это сделал Лион, который разбил Марсель 7:0.

В таблице Лиги 1 Лиль идет на первом месте с 7 очками за 3 игры. Обойти догов по итогам тура могут ПСЖ и Страсбург, у которых сейчас за два матча по 6 баллов.

Лига 1 2025/26. 3-й тур, 30 августа

Лорьян – Лилль – 1:7

Голы: Айегун, 64 – Перро, 46, Фернандес-Пардо, 53, 77, Игамане, 80, 90+3, Гаральдссон, 87, Сахрауи, 90+5

Видеообзор матча

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Осаме Сахрауи (Лилль).
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Хамза Игаман (Лилль).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Хакон-Арнар Харальдссон (Лилль).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Хамза Игаман (Лилль).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Фернандес-Пардо (Лилль).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Айегун Тосин (Лорьян).
53’
ГОЛ ! Мяч забил Матиас Фернандес-Пардо (Лилль).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Ромэн Перро (Лилль).
