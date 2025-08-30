ВИДЕО. Шоу: матч Лиги 1 завершился со счетом 7:1. Все голы забиты за тайм

30 августа состоялся матч третьего тура Лиги 1 2025/26 между командами Лорьян и Лилль.

Поединок прошел на арене Стад дю Мустуар. Игра завершилась со счетом 7:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Все восемь мячей в этом поединке были забиты во втором тайме. Дубли за гостей оформили Матиас Фернандес-Пардо и Хамза Игамане.

Впервые за 28 лет в чемпионате Франции одна команда сумела забить семь голов за тайм – в 1997 это сделал Лион, который разбил Марсель 7:0.

В таблице Лиги 1 Лиль идет на первом месте с 7 очками за 3 игры. Обойти догов по итогам тура могут ПСЖ и Страсбург, у которых сейчас за два матча по 6 баллов.

Лига 1 2025/26. 3-й тур, 30 августа

Лорьян – Лилль – 1:7

Голы: Айегун, 64 – Перро, 46, Фернандес-Пардо, 53, 77, Игамане, 80, 90+3, Гаральдссон, 87, Сахрауи, 90+5

Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine