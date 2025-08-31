Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Синнер оформил камбек против Шаповалова и пробился в 1/8 финала US Open
US Open
31 августа 2025, 01:24 |
Синнер оформил камбек против Шаповалова и пробился в 1/8 финала US Open

Янник в четырех сетах переиграл Дениса в матче третьего раунда мейджора в США

Синнер оформил камбек против Шаповалова и пробился в 1/8 финала US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер из Италии пробился в 1/8 финала Открытого чемпионата США 2025.

В третьем раунде итальянец в четырех сетах переиграл представителя Канады Дениса Шаповалова (АТР 29) за 3 часа и 14 минут.

US Open 2025. 1/16 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Денис Шаповалов (Канада) [27]– 5:7, 6:4, 6:3, 6:3

В третьей партии итальянец уступал 0:3 с одним брейком, но сумел оформить камбек и довести матч до победы.

Синнер провел второе очное противостояние против Шаповалов. В 2021 году Янник уступил Денису на старте Australian Open.

Следующим соперником итальянского теннисиста будет победитель матча Александр Бублик – Томми Пол. Синнер на US Open, помимо Шаповалова, также уже успел выбить Вита Копрживу и Алексея Попырина.

Синнер одержал 24-ю победу на хардовых Grand Slam. Янник стал четвертым самым молодым игроком, который сумел набрать 20+ побед на каждом мейджоре после Рафаэля Надаля, Бориса Беккера и Новака Джоковича.

На последних 16 из 17 слэмах Янник выходит минимум в четвертый круг.

Янник Синнер Денис Шаповалов US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
