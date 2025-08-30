Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  На фоне слухов о трансфере. Гасперини решил, будет ли Довбик играть с Пизой
Италия
30 августа 2025, 20:51
Артем остался в запасе

Артем Довбик

В субботу, 30 августа, состоится матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Пиза» и «Рома».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. Джан Пьеро Гасперини решил оставить Артема Довбика в запасе «Ромы» на этот матч.

Позицию форварда «волков» сегодня займет Эван Фергюсон.

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
