На фоне слухов о трансфере. Гасперини решил, будет ли Довбик играть с Пизой

В субботу, 30 августа, состоится матч 2-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Пиза» и «Рома».

Игра пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

Начало поединка запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. Джан Пьеро Гасперини решил оставить Артема Довбика в запасе «Ромы» на этот матч.

Позицию форварда «волков» сегодня займет Эван Фергюсон.