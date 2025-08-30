ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал топ-таланта МЮ за 40 миллионов

Клуб АПЛ Челси объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо. Игрок получил контракт на 7 лет.

Сделка оценивается в 40 миллионов фунтов. 21-летний аргентинец не входил в планы наставника Рубена Аморима, поэтому МЮ согласился на трансфер конкуренту.

В прошлом сезоне Гарначо забил 11 голов и сделал 10 ассистов в 53-х матчах.

Челси этим летом оформил 9 новичков на сумму в более 300 миллионов фунтов (продажи составили 314 миллионов).