Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал топ-таланта МЮ за 40 миллионов
Англия
30 августа 2025, 20:37 | Обновлено 30 августа 2025, 20:58
ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал топ-таланта МЮ за 40 миллионов

Гарначо перебрался в лондонскую команду

ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал топ-таланта МЮ за 40 миллионов
ФК Челси. Алехандро Гарначо

Клуб АПЛ Челси объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо. Игрок получил контракт на 7 лет.

Сделка оценивается в 40 миллионов фунтов. 21-летний аргентинец не входил в планы наставника Рубена Аморима, поэтому МЮ согласился на трансфер конкуренту.

В прошлом сезоне Гарначо забил 11 голов и сделал 10 ассистов в 53-х матчах.

Челси этим летом оформил 9 новичков на сумму в более 300 миллионов фунтов (продажи составили 314 миллионов).

Челси Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо трансферы АПЛ трансферы Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Челси
