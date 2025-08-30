ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал топ-таланта МЮ за 40 миллионов
Гарначо перебрался в лондонскую команду
Клуб АПЛ Челси объявил о подписании контракта с атакующим полузащитником Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо. Игрок получил контракт на 7 лет.
Сделка оценивается в 40 миллионов фунтов. 21-летний аргентинец не входил в планы наставника Рубена Аморима, поэтому МЮ согласился на трансфер конкуренту.
В прошлом сезоне Гарначо забил 11 голов и сделал 10 ассистов в 53-х матчах.
Челси этим летом оформил 9 новичков на сумму в более 300 миллионов фунтов (продажи составили 314 миллионов).
🔍 https://t.co/hatJZu9Nrs pic.twitter.com/HAE72Tn52A— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 30, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 30 августа в 22:05 по Киеву
Вингер Назар Волошин получит шанс сыграть против Франции и Азербайджана