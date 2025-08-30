Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
30 августа 2025, 15:31 |
22
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 августа

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

30 августа 2025, 15:31 |
22
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 августа
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 30 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

18:00 Металлист 1925 – Рух

Ggbet 1.78 – 3.68 – 4.97

19:30 Аугсбург – Бавария

Ggbet 9.90 – 6.52 – 1.31

22:05 Тулуза – ПСЖ

Ggbet 9.60 – 5.63 – 1.36

22:30 Реал Мадрид – Мальорка

Ggbet 1.21 – 7.85 – 16.50

ТЕННИС

19:30 Диан Парри – Марта Костюк

Ggbet 3.78 – 1.31

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
