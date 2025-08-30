СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 августа
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В субботу, 30 августа, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
18:00 Металлист 1925 – Рух
19:30 Аугсбург – Бавария
22:05 Тулуза – ПСЖ
22:30 Реал Мадрид – Мальорка
ТЕННИС
19:30 Диан Парри – Марта Костюк
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
