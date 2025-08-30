Чемпионат U-19. Канте забил 9-й гол за Шахтер, Динамо потеряло очки

В субботу состоялись два матча юношеского чемпионата Украины U-19 с участием Шахтера и Динамо.

Шахтер U-19 обыграл Александрию U-19 со счетом 3:1, а один из голов забил Мохамаду Канте. Для форварда это девятый мяч в четырех турах сезона. Ранее Канте забил 6 мячей в ворота Карпат.

А вот Динамо U-19 не справилось с Полесьем U-19 – 0:0.

Шахтер лидирует с 12 очками, у киевлян 8 пунктов и 5-е место.

Юношеский чемпионат Украины U-19

Шахтер – Александрия 3:1

Голы: Бундаш, Канте, Твердохлеб – Карташев

Динамо – Полесье 0:0