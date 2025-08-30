Чемпионат U-19. Канте забил 9-й гол за Шахтер, Динамо потеряло очки
Шахтер идет без потерь очков
В субботу состоялись два матча юношеского чемпионата Украины U-19 с участием Шахтера и Динамо.
Шахтер U-19 обыграл Александрию U-19 со счетом 3:1, а один из голов забил Мохамаду Канте. Для форварда это девятый мяч в четырех турах сезона. Ранее Канте забил 6 мячей в ворота Карпат.
А вот Динамо U-19 не справилось с Полесьем U-19 – 0:0.
Шахтер лидирует с 12 очками, у киевлян 8 пунктов и 5-е место.
Юношеский чемпионат Украины U-19
Шахтер – Александрия 3:1
Голы: Бундаш, Канте, Твердохлеб – Карташев
Динамо – Полесье 0:0
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинские команды за евронеделю добавили 0,500 балла в копилку
Киевляне уже договорились о переходе Огунданы Шолы