Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чемпионат U-19. Канте забил 9-й гол за Шахтер, Динамо потеряло очки
Украина. Премьер лига
30 августа 2025, 15:56 | Обновлено 30 августа 2025, 16:08
1068
2

Чемпионат U-19. Канте забил 9-й гол за Шахтер, Динамо потеряло очки

Шахтер идет без потерь очков

30 августа 2025, 15:56 | Обновлено 30 августа 2025, 16:08
1068
2
Чемпионат U-19. Канте забил 9-й гол за Шахтер, Динамо потеряло очки
ФК Шахтер

В субботу состоялись два матча юношеского чемпионата Украины U-19 с участием Шахтера и Динамо.

Шахтер U-19 обыграл Александрию U-19 со счетом 3:1, а один из голов забил Мохамаду Канте. Для форварда это девятый мяч в четырех турах сезона. Ранее Канте забил 6 мячей в ворота Карпат.

А вот Динамо U-19 не справилось с Полесьем U-19 – 0:0.

Шахтер лидирует с 12 очками, у киевлян 8 пунктов и 5-е место.

Юношеский чемпионат Украины U-19

Шахтер – Александрия 3:1
Голы: Бундаш, Канте, Твердохлеб – Карташев

Динамо – Полесье 0:0

По теме:
Судаков успешно прошел медосмотр в Португалии. Когда объявят о трансфере?
ВИДЕО. Как играет 20-летний Шола, которым интересуется киевское Динамо
Полузащитник Динамо получил дебютный вызов в национальную сборную
Мохамаду Канте Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Динамо Киев Динамо Киев U-19 Полесье Житомир U-19 Александрия U-19 чемпионат Украины по футболу U-19
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Футбол | 30 августа 2025, 07:45 54
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан
Таблица коэффициентов. Украина потеряла одну позицию, пропустив Азербайджан

Украинские команды за евронеделю добавили 0,500 балла в копилку

Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Футбол | 30 августа 2025, 07:16 122
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби
Динамо оформило трансфер суперталанта после фиаско от Маккаби

Киевляне уже договорились о переходе Огунданы Шолы

Твердохлеб снова забивает. Кривбасс обыграл Оболонь
Футбол | 30.08.2025, 15:29
Твердохлеб снова забивает. Кривбасс обыграл Оболонь
Твердохлеб снова забивает. Кривбасс обыграл Оболонь
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Теннис | 30.08.2025, 15:33
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
Марта Костюк – Диан Парри. Прогноз и анонс на матч US Open 2025
ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место Судакову. Бенфика объявила об уходе лидера
Футбол | 29.08.2025, 19:41
ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место Судакову. Бенфика объявила об уходе лидера
ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место Судакову. Бенфика объявила об уходе лидера
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
McLay
Хоч тут одна радість.🤪
Ответить
+1
serhiy111
А чого склад не пишете, хотів би подивитися скільки там тубільців грає.
Ответить
0
Популярные новости
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Нет слов, люблю тебя, покойся с миром»
29.08.2025, 07:11 7
Футбол
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
Известный боксер: «Усик? Он не готов. Ему дают легких соперников»
29.08.2025, 00:22 2
Бокс
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
28.08.2025, 19:47 9
Футбол
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
Коуч Маккаби обратился к Динамо после матча ЛЕ: «Говорю от всего сердца»
29.08.2025, 08:29
Футбол
МОНТЕРО: «Гора, на которую должен был взобраться Усик, была выше»
МОНТЕРО: «Гора, на которую должен был взобраться Усик, была выше»
28.08.2025, 23:06 1
Бокс
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
Известная биатлонистка слегла с болезнью. Она пропустит чемпионат
29.08.2025, 19:58
Биатлон
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
Жеребьевка основного раунда Лиги Европы. Рома и Довбик получили оппонентов
29.08.2025, 14:29 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем