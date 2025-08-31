Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Григорчук отреагировал на трансфер Ваната в Жирону: «Это станет трамплином»
Украина. Премьер лига
31 августа 2025, 18:14 |
344
0

Григорчук отреагировал на трансфер Ваната в Жирону: «Это станет трамплином»

Коуч пожелал успехов украинскому форварду в Испании

31 августа 2025, 18:14 |
344
0
Григорчук отреагировал на трансфер Ваната в Жирону: «Это станет трамплином»
ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, оценил перспективы украинского форварда Владислава Ваната в расположении испанской Жироны.

«Я думаю, что для Ваната это правильный, разумный и своевременный шаг. Он попадет в сильный подходящий ему чемпионат. Жирона – хорошая среда для Влалислава, ведь там уже есть украинские футболиты. Думаю, это станет хорошим трамплином. Хочу Владиславу попасть в настоящий топ-клуб», – сказал Роман.

Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат переберется в испанскую Ла Лигу. Фабрицио Романо уже сообщил, что «бело-синие» согласовали все детали перехода Владислава в расположение испанской Жироны

Накануне портулальская «Бенфика» официально объявила о подписании полузащитника национальной сборной Украины, но Роман Григорчук заявил, что хотел бы видеть Георгия в расположении французского ПСЖ.

По теме:
Забили и растворились. Полесье потерпело разгром от Динамо в Киеве
ВИДЕО. Это уже разгром. Волошин забил четвертый гол в ворота Полесья
ВИДЕО. Дубль от капитана. Буяльский забил Полесью гол в раздевалку
Роман Григорчук Владислав Ванат Жирона трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Динамо Киев
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Футбол | 31 августа 2025, 00:07 6
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ
Девять голов, три пенальти. Забарный принял участие в горячем матче ПСЖ

Парижане разобрались с «Тулузой»

Стали известны стартовые составы на топ-матч АПЛ Ливерпуль – Арсенал
Футбол | 31 августа 2025, 17:41 0
Стали известны стартовые составы на топ-матч АПЛ Ливерпуль – Арсенал
Стали известны стартовые составы на топ-матч АПЛ Ливерпуль – Арсенал

Арне Слот и Микель Артета сделали свой выбор на игру 3-го тура АПЛ

Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Футбол | 31.08.2025, 08:37
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Португальский дисконт. Трансфер Судакова так и не стал триумфом Шахтера
Шахтер – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 31.08.2025, 16:00
Шахтер – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Футбол | 31.08.2025, 09:30
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Реал получил официальное предложение по трансферу Лунина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
Костюк с камбеком одолела француженку и пробилась в 1/8 финала US Open 2025
30.08.2025, 22:10 25
Теннис
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
31.08.2025, 09:06 7
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место Судакову. Бенфика объявила об уходе лидера
ОФИЦИАЛЬНО. Освободили место Судакову. Бенфика объявила об уходе лидера
29.08.2025, 19:41 7
Футбол
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
У УЕФА проблемы. Клубы не хотят играть в Лиге Европы с обидчиком Динамо
30.08.2025, 13:33 12
Футбол
Андердоги выбили двукратных чемпионов. Определен первый участник 1/4 ЧМ
Андердоги выбили двукратных чемпионов. Определен первый участник 1/4 ЧМ
29.08.2025, 16:15
Волейбол
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
Шахтер предложил Полесью сенсационный обмен футболистами
29.08.2025, 19:16 9
Футбол
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
Трансфер Зинченко все ближе. Александр согласовал контракт с новым клубом
30.08.2025, 19:59 2
Футбол
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
WBO вынесла решение после просьбы Усика перенести бой с Паркером
30.08.2025, 08:39 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем