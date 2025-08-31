Григорчук отреагировал на трансфер Ваната в Жирону: «Это станет трамплином»
Коуч пожелал успехов украинскому форварду в Испании
Известный украинский тренер Роман Григорчук, эксклюзивно для Sport.ua, оценил перспективы украинского форварда Владислава Ваната в расположении испанской Жироны.
«Я думаю, что для Ваната это правильный, разумный и своевременный шаг. Он попадет в сильный подходящий ему чемпионат. Жирона – хорошая среда для Влалислава, ведь там уже есть украинские футболиты. Думаю, это станет хорошим трамплином. Хочу Владиславу попасть в настоящий топ-клуб», – сказал Роман.
Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат переберется в испанскую Ла Лигу. Фабрицио Романо уже сообщил, что «бело-синие» согласовали все детали перехода Владислава в расположение испанской Жироны
Накануне портулальская «Бенфика» официально объявила о подписании полузащитника национальной сборной Украины, но Роман Григорчук заявил, что хотел бы видеть Георгия в расположении французского ПСЖ.
