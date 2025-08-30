ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус попрощался с молодым защитником. Он перебрался в АПЛ
Николо Савона стал игроком «Ноттингем Форест»
Итальянский защитник Николо Савона перебрался из «Ювентуса» в «Ноттингем Форест». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.
Соглашение между 22-летним футболистом и клубом Английской Премьер-лиги рассчитано на 5 лет.
В прошедшем сезоне Николо Савона провел 40 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Savona signs. ✍️— Nottingham Forest (@NFFC) August 30, 2025
