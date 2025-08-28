Переговоры продолжаются. ПСЖ планирует отдать форварда за 60 миллионов
Рандаль Коло Муани находится в списке пожеланий «Ювентуса»
Итальянский «Ювентус» ведёт активные переговоры с французским ПСЖ по поводу центрального нападающего Рандаля Коло Муани.
По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, стороны пока не пришли к согласию, но договорились о возможной сумме трансфера игрока.
В случае положительного завершения переговоров, Коло Муани обойдётся «зебрам» в 55 миллионов евро плюс пять миллионов бонусами.
Ожидается, что «Ювентус» арендyет французского форварда с обязательным выкупом контракта.
Последние пол сезона Рандаль провел в аренде в «Ювентусе», сыграв 22 матча за клуб (10 голов и три ассиста).
🚨⚪️⚫️ Juventus and Paris St Germain remain in advanced talks for Randal Kolo Muani.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 27, 2025
Nothing done yet; but clubs agree on €60m valuation — €5m plus €55m with add-ons included, loan with obligation.
PSG and Juve discuss on add-ons structure and how to activate the obligation. pic.twitter.com/VWV3S4A4Eh
