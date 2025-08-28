Переговоры продолжаются. ПСЖ планирует отдать форварда за 60 миллионов

Итальянский «Ювентус» ведёт активные переговоры с французским ПСЖ по поводу центрального нападающего Рандаля Коло Муани.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, стороны пока не пришли к согласию, но договорились о возможной сумме трансфера игрока.

В случае положительного завершения переговоров, Коло Муани обойдётся «зебрам» в 55 миллионов евро плюс пять миллионов бонусами.

Ожидается, что «Ювентус» арендyет французского форварда с обязательным выкупом контракта.

Последние пол сезона Рандаль провел в аренде в «Ювентусе», сыграв 22 матча за клуб (10 голов и три ассиста).

Читайте также: Милан снова начал переговоры относительно форварда Челси