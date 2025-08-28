Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Милан снова начал переговоры относительно форварда Челси
Италия
28 августа 2025, 05:12 | Обновлено 28 августа 2025, 05:39
Кристофер Нкунка имеет несколько предложений

Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний французский форвард «Челси» Кристофер Нкунку снова стал трансферной целью «Милана».

Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Руководство Челси и Милана провело переговоры, и между командами уже есть определенные сдвиги в направлении трансфера.

"Милан" готов заплатить за Нкунку 30 миллионов евро.

Кунку в прошлом сезоне сыграл за «Челси» 48 матчей и забил 15 мячей.

Портал Transfermarkt оценивает Кристофера Нкунку в 35 миллионов евро.

Ранее «Челси» вело переговоры с «Баварией» по Нкунку.

По теме:
С кем сыграют украинцы? Жеребьевка Кубка лиги Англии: пары 1/16 финала
Украинский футболист перешел из Аталанты в другой итальянский клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Защитник, только что покинувший Кудровку, нашел себе новый клуб
трансферы Челси трансферы АПЛ Кристофер Нкунку Флориан Плеттенберг Милан трансферы Серии A
Александр Сильченко Источник: Флориан Плеттенберг
