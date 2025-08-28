Милан снова начал переговоры относительно форварда Челси
Кристофер Нкунка имеет несколько предложений
27-летний французский форвард «Челси» Кристофер Нкунку снова стал трансферной целью «Милана».
Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.
Руководство Челси и Милана провело переговоры, и между командами уже есть определенные сдвиги в направлении трансфера.
"Милан" готов заплатить за Нкунку 30 миллионов евро.
Кунку в прошлом сезоне сыграл за «Челси» 48 матчей и забил 15 мячей.
Портал Transfermarkt оценивает Кристофера Нкунку в 35 миллионов евро.
Ранее «Челси» вело переговоры с «Баварией» по Нкунку.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей сравнил матч с «Маккаби» с поединком годичной давности против «РБ Зальцбург»
Гримсби сотворил сенсацию, переиграв красных дьяволов в серии пенальти