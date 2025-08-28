Милан снова начал переговоры относительно форварда Челси

27-летний французский форвард «Челси» Кристофер Нкунку снова стал трансферной целью «Милана».

Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Руководство Челси и Милана провело переговоры, и между командами уже есть определенные сдвиги в направлении трансфера.

"Милан" готов заплатить за Нкунку 30 миллионов евро.

Кунку в прошлом сезоне сыграл за «Челси» 48 матчей и забил 15 мячей.

Портал Transfermarkt оценивает Кристофера Нкунку в 35 миллионов евро.

Ранее «Челси» вело переговоры с «Баварией» по Нкунку.