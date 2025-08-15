Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бавария и Челси начали переговоры по трансферу нападающего
Англия
15 августа 2025, 22:43 |
695
0

Бавария и Челси начали переговоры по трансферу нападающего

Внимание немецкого гранда привлекает Кристофер Нкунку

15 августа 2025, 22:43 |
695
0
Бавария и Челси начали переговоры по трансферу нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристофер Нкунку

Французский форвард лондонского «Челси» Кристофер Нкунку привлекает внимание мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, стороны начали переговоры по трансферу 27-летнего нападающего. Сам Кристофер заинтересован в переходе.

«Челси» настаивает на полноценном трансфере, а «Бавария» рассматривает вариант с арендой.

В текущем сезоне Кристофер Нкунку провел 48 матча на клубном уровне во всех турнирах, отличился 15 голами и отдал 5 голевых передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» достиг соглашения по контракту с испанским защитником.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Баварии перебрался в чемпионат Саудовской Аравии
Победитель Суперкубка Англии потратил меньше всего средств на трансферы
Еще один футболист Манчестер Сити может перейти в Ноттингем Форест
Бавария Челси трансферы трансферы АПЛ аренда игрока Кристофер Нкунку трансферы Бундеслиги Флориан Плеттенберг
Даниил Кирияка Источник: Флориан Плеттенберг
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Денис УСТИМЕНКО: «Благодарны тренерскому штабу за мотивацию»
Футбол | 15 августа 2025, 22:45 1
Денис УСТИМЕНКО: «Благодарны тренерскому штабу за мотивацию»
Денис УСТИМЕНКО: «Благодарны тренерскому штабу за мотивацию»

«Оболонь» одержала победу над «Движением»

В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
Футбол | 14 августа 2025, 23:55 361
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу
В лотерее ожидала неудача. Шахтер уступил Панатинаикосу

Команда Турана в меньшинстве дотянула до серии пенальти, но уступила

Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Футбол | 15.08.2025, 05:42
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Определен лучший вратарь планеты. Куртуа – 3-й. А кто лидер?
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Футбол | 15.08.2025, 02:46
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он лучше Ямаля и Мбаппе, это фантастический игрок»
ВИДЕО. УАФ оценила скандальные моменты матча УПЛ Карпаты – Шахтер
Футбол | 15.08.2025, 18:49
ВИДЕО. УАФ оценила скандальные моменты матча УПЛ Карпаты – Шахтер
ВИДЕО. УАФ оценила скандальные моменты матча УПЛ Карпаты – Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
Хаби АЛОНСО: «Такие игроки больше не будут играть за Реал»
14.08.2025, 00:09 2
Футбол
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
ЧИСОРА: «Его сильно побьют. Те, кто сделал этот бой, должны сесть в тюрьму»
14.08.2025, 09:14 4
Бокс
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
Определен соперник киевского Динамо в квалификации Q4 Лиги Европы
14.08.2025, 22:59 26
Футбол
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
Тайсон Фьюри назвал двух боксеров, которым Усик не ровня
14.08.2025, 08:11 6
Бокс
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
Борнмут решил купить на место Забарного известного украинского футболиста
14.08.2025, 07:17 21
Футбол
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
Стало известно, сколько заработал ПСЖ за выигранный Суперкубок УЕФА
14.08.2025, 06:45 1
Футбол
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
ВИДЕО. Лидер ПСЖ отдал Забарному медаль Суперкубка УЕФА
14.08.2025, 06:27 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем