Бавария и Челси начали переговоры по трансферу нападающего

Французский форвард лондонского «Челси» Кристофер Нкунку привлекает внимание мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, стороны начали переговоры по трансферу 27-летнего нападающего. Сам Кристофер заинтересован в переходе.

«Челси» настаивает на полноценном трансфере, а «Бавария» рассматривает вариант с арендой.

В текущем сезоне Кристофер Нкунку провел 48 матча на клубном уровне во всех турнирах, отличился 15 голами и отдал 5 голевых передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Челси» достиг соглашения по контракту с испанским защитником.