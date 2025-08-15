Бавария и Челси начали переговоры по трансферу нападающего
Внимание немецкого гранда привлекает Кристофер Нкунку
Французский форвард лондонского «Челси» Кристофер Нкунку привлекает внимание мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает Флориан Плеттенберг.
По информации источника, стороны начали переговоры по трансферу 27-летнего нападающего. Сам Кристофер заинтересован в переходе.
«Челси» настаивает на полноценном трансфере, а «Бавария» рассматривает вариант с арендой.
В текущем сезоне Кристофер Нкунку провел 48 матча на клубном уровне во всех турнирах, отличился 15 голами и отдал 5 голевых передач. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Челси» достиг соглашения по контракту с испанским защитником.
