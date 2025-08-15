Челси достиг соглашения по контракту с испанским защитником

Испанский защитник «Челси» Марк Кукурелья продлил контракт с клубом. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 27-летний футболист достиг соглашения с английским грандом. Срок нового контракта не разглашается.

В прошедшем сезоне Марк Кукурелья провел 54 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

