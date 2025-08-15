Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Челси достиг соглашения по контракту с испанским защитником
Англия
15 августа 2025, 10:56 | Обновлено 15 августа 2025, 10:57
Марк Кукурелья продолжит карьеру в Лондоне

Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Кукурелья

Испанский защитник «Челси» Марк Кукурелья продлил контракт с клубом. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 27-летний футболист достиг соглашения с английским грандом. Срок нового контракта не разглашается.

В прошедшем сезоне Марк Кукурелья провел 54 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что игроки «Челси» пожертвуют средства жене погибшего Жоты.

Марк Кукурелья продление контракта Челси Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
