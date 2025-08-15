Челси достиг соглашения по контракту с испанским защитником
Марк Кукурелья продолжит карьеру в Лондоне
Испанский защитник «Челси» Марк Кукурелья продлил контракт с клубом. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 27-летний футболист достиг соглашения с английским грандом. Срок нового контракта не разглашается.
В прошедшем сезоне Марк Кукурелья провел 54 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что игроки «Челси» пожертвуют средства жене погибшего Жоты.
🚨🔵 EXCL: Chelsea have now completed the agreement with Marc Cucurella over new deal.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2025
Seen as key player on the pitch, leader off the pitch and really important for present/future.
New contract is signed and sealed for Cucurella at #CFC. pic.twitter.com/rtFc5R53Vt
