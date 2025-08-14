Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
14 августа 2025, 13:32
Благородный шаг. Игроки Челси пожертвуют средства жене погибшего Жоты

Футболисты лондонского клуба хотят поддержать семью в трудный момент

Getty Images/Global Images Ukraine

Футболисты и руководство лондонского «Челси» решили поддержать супругу трагически погибшего Диогу Жоты, который погиб вместе с братом Андре Силвой в автокатастрофе в провинции Самора.

Лондонский клуб получил 11,4 миллиона евро в качестве бонусов за победу на Клубном чемпионате мира. Представители «Челси» договорились пожертвовать часть бонусов вдове Жоты.

По информации издания The Sun, каждый футболист «Челси» должен был получить за победу на турнире 475 тысяч евро.

Напомним, что игроки «Ливерпуля» будут носить эмблему «Forever 20» на футболках и куртках в честь Диогу.

Андрей Витренко Источник: The Sun
