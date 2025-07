ФОТО. До слез. Вот что Ливерпуль сделает для погибшего Диогу Жоты

«Ливерпуль» объявил о планах установить постоянную скульптуру на «Энфилде» в честь Диогу Жоты, а также подтвердил, что в этом сезоне игроки будут носить эмблему «Forever 20» на футболках и куртках.

Клуб также анонсировал специальную церемонию памяти Жоты перед первым матчем сезона против «Борнмута» 15 августа. Перед началом встречи на трибунах будет фанатская мозаика и минута молчания.

После гибели Жоты и его брата Андре Силвы в автокатастрофе 3 июля, у «Энфилда» появились тысячи цветов, шарфов, баннеров и других знаков уважения. Клуб сообщил, что за последнюю неделю все эти предметы были аккуратно убраны и сохранены. Живые цветы будут компостированы и использованы для клумб на клубных объектах — «Энфилде», в тренировочных центрах AXA и Melwood. Остальные памятные вещи переработают и применят при создании постоянной мемориальной скульптуры, которая станет местом памяти на «Энфилде».

Ранее «Ливерпуль», после консультаций с семьей Жоты, объявил, что номер 20 будет навсегда выведен из обращения во всех командах клуба — включая женскую и академию.

Фанаты смогут заказать принт «Diogo J. 20» в клубных магазинах, а вся выручка пойдёт в благотворительный фонд LFC Foundation. Фонд также планирует запустить детский футбольный проект в память о Жоте.

Кроме того, цветочные композиции в честь Жоты появятся перед стартовым свистком на предсезонных матчах в Гонконге, Токио и на «Энфилде».

Liverpool have announced plans to build a permanent sculpture at Anfield in memory of Diogo Jota, with the club also confirming that players will wear a “Forever 20” emblem on their shirts and stadium jackets this season. 🙏



Another touch of class from Liverpool ❤️ pic.twitter.com/APTsHvU3PI