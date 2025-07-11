ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль принял важное решение после гибели Диогу Жоты

Английский «Ливерпуль» принял важное решение после гибели форварда Диогу Жоты – «мерсисайдцы» вывели из обращения 20 номер, с которым играл португалец.

«Это был номер, который он носил с гордостью и уважением, приведя нас к бесчисленным победам. Диогу Жота навсегда останется номером 20 футбольного клуба «Ливерпуль».

После консультаций с его женой Руте и семьей клуб может объявить, что номер команды будет выведен из обращения в честь Диогу и в память о нем на всех уровнях, включая женскую команду и академию LFC.

Этот шаг является признанием не только неоценимого вклада нашего парня из Португалии в успехи «красных» на поле за последние пять лет, но и глубокого личного влияния, которое он оказал на своих товарищей по команде, коллег и болельщиков, а также прочных связей, которые он с ними построил», – сообщили в клубе.

В составе «Ливерпуля» Жота провел 182 матча во всех турнирах, в которых забил 65 голов и отдал 26 результативных передач.