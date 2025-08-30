Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Трансфер скоро. Ванат уже прилетел в Жирону
Испания
30 августа 2025, 10:23 |
Украинский форвард в ближайшее время должен присоединиться к «Жироне»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Украинский форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат уже прилетел в Жирону.

По информации СМИ, в ближайшее время 23-летний футболист должен подписать контракт с «Жироной». Стоимость трансфера составит 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Владислав Ванат провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться21 забитым мячом 9 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» заплатит за Ваната меньшую сумму, чем ожидал Суркис.

По теме:
Киевское Динамо дозаявило полузащитника, который играл за Эпицентр
Идеальный вариант. Реал готовит трансфер за 115 миллионов евро
Жирона – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Владислав Ванат видео трансферы трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Динамо Киев Жирона
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Pavel_i_C0
Черговий вихованець Динамо Київ в Топ-5 європейських чемпіонатів. Приємно
+3
+3
serhiy111
Перші вболівальники.  Удачі Влад !
+3
+3
sania
Кроти, ви навіть в такій ситуації не можете себе поводити як люди.. Це ж наш Український пацан.. та побажайте йому удачі... Здатні тільки гидити..
+1
+1
Показать Скрыть 2 ответа
sania
Владу удачі і хорошої гри. Все буде добре, тим більш є кому допомогти в адаптації.
+1
+1
Показать Скрыть 3 ответа
c_a_p2
Херона іспанською
-1
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Serebro1233
У 'сегунду' разом з Циганом поїде.
Тільки Віктора заберуть в норм клуб у випадку вильоту,а Владік буде по шляху Зозулі 🦅летіти.
-2
-2
Олексій Коваль
Продетів над Жироною...
-6
-6
Показать Скрыть 5 ответов
