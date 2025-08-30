ВИДЕО. Трансфер скоро. Ванат уже прилетел в Жирону
Украинский форвард в ближайшее время должен присоединиться к «Жироне»
Украинский форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат уже прилетел в Жирону.
По информации СМИ, в ближайшее время 23-летний футболист должен подписать контракт с «Жироной». Стоимость трансфера составит 20 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Владислав Ванат провел 45 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться21 забитым мячом 9 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Жирона» заплатит за Ваната меньшую сумму, чем ожидал Суркис.
Тільки Віктора заберуть в норм клуб у випадку вильоту,а Владік буде по шляху Зозулі 🦅летіти.