Жирона заплатит за Ваната меньшую сумму, чем ожидал Суркис
Владислав готовится стать игроком каталонского клуба
23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат готовится стать игроком «Жироны».
По информации авторитетного издания Marca, «Жироне» удалось договориться о трансфере Ваната за 15 миллионов евро + 2 миллиона в виде бонусов, хотя киевляне изначально требовали клаусулу в размере 20 миллионов. Владислав уже согласовал с каталонцами условия пятилетнего контракта.
В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.
Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».
