Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жирона заплатит за Ваната меньшую сумму, чем ожидал Суркис
Испания
30 августа 2025, 04:29 | Обновлено 30 августа 2025, 05:26
587
0

Жирона заплатит за Ваната меньшую сумму, чем ожидал Суркис

Владислав готовится стать игроком каталонского клуба

30 августа 2025, 04:29 | Обновлено 30 августа 2025, 05:26
587
0
Жирона заплатит за Ваната меньшую сумму, чем ожидал Суркис
ФК Динамо. Владислав Ванат

23-летний нападающий «Динамо» и сборной Украины по футболу Владислав Ванат готовится стать игроком «Жироны».

По информации авторитетного издания Marca, «Жироне» удалось договориться о трансфере Ваната за 15 миллионов евро + 2 миллиона в виде бонусов, хотя киевляне изначально требовали клаусулу в размере 20 миллионов. Владислав уже согласовал с каталонцами условия пятилетнего контракта.

В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.

Ранее сообщалось, что Владиславом Ванатом интересуются «Лидс» и «Эвертон».

По теме:
Лука МЕЙРЕЛЛИШ: «Буду играть за Шахтер с любовью»
Стало известно, сколько зрителей посетило матч Динамо с Маккаби в Люблине
Источник: трансфер бразильского легионера в Верес не состоится
Динамо Киев трансферы Жирона Владислав Ванат трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ Игорь Суркис
Дмитрий Олейник Источник: Marca
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уволить Шовковского? Леоненко дал совет Суркису после матча Динамо в ЛЕ
Футбол | 29 августа 2025, 13:32 3
Уволить Шовковского? Леоненко дал совет Суркису после матча Динамо в ЛЕ
Уволить Шовковского? Леоненко дал совет Суркису после матча Динамо в ЛЕ

Бывший футболист киевской команды оценил игру «бело-синих» против «Маккаби»

Бущан пропустил 4 мяча на старте чемпионата в Саудовской Аравии
Футбол | 29 августа 2025, 23:23 14
Бущан пропустил 4 мяча на старте чемпионата в Саудовской Аравии
Бущан пропустил 4 мяча на старте чемпионата в Саудовской Аравии

Аль-Халидж победил Аль-Шабаб с разгромным счетом 4:1

Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Футбол | 29.08.2025, 14:53
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка Лиги конференций. Определены соперники Динамо и Шахтера
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Бокс | 29.08.2025, 08:33
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Тоні КРООС: «Це насправді дуже велика проблема Реала»
Футбол | 30.08.2025, 02:46
Тоні КРООС: «Це насправді дуже велика проблема Реала»
Тоні КРООС: «Це насправді дуже велика проблема Реала»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
Источник: Динамо продало своего лидера. Суркис выручил большие деньги
28.08.2025, 07:12 27
Футбол
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
Ярмоленко высказался о конфликте с Шовковским
28.08.2025, 00:10 7
Футбол
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Украины. Определены соперники Динамо и Шахтера
28.08.2025, 14:30 30
Футбол
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
Жеребьевка основного раунда Лиги чемпионов. Гранды узнали соперников
28.08.2025, 19:47 9
Футбол
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
Известно, сколько Динамо получит от Жироны за Ваната. Конец саги
28.08.2025, 07:44 30
Футбол
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
Известный боксер: «Усик заслуживает уважения, но он не лучший, пока есть я»
28.08.2025, 00:02 2
Бокс
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
Супертяж-гигант: «Я легко остановлю Усика, он будет истекать кровью»
28.08.2025, 06:00 9
Бокс
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
Развязка в овертаймах. Шахтер одолел Серветт на пути в Лигу конференций
29.08.2025, 00:36 106
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем